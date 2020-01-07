تحرير سرت في معركـة خاطفـة «بلا دماء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس الاثنين، سيطرتها على مدينة سرت بالكامل في وسط البلاد، مؤكداً أن عملية التحرير لم تستغرق أكثر من 3 ساعات بعدما كانت تسيطر عليها قوات حكومة «الوفاق» التي اعترفت بأن ميليشياتها تعرضت لهجوم من قوات الجيش الوطني.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني في مؤتمر صحفي في بنغازي (شرق) إن «القيادة العامة للقوات المسلحة تعلن رسمياً تطهير مدينة سرت والسيطرة عليها من الجماعات الإرهابية والمجرمين».

ووصلت قوات الجيش الوطني إلى قلب سرت، بعد سيطرتها براً وبحراً على أكبر المواقع الاستراتيجية في المدينة وأهم المعسكرات التابعة لحكومة الوفاق وأبرز مداخل ومخارج المدينة، بعد عملية اقتحام واسعة بدأت منذ صباح أمس الأول.

من جانب آخر، أفادت مصادر ليبية أن «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، تمكن من السيطرة على كتيبة الساعدي في مدينة سرت.

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وكان بيان صادر عن غرفة «عمليات سرت» التابعة لقوات الجيش نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن القوات «تتقدم بخطى ثابتة في اتجاه قلب سرت لتطهيرها من قبضة الميليشيات المسلحة، و(...) تبسط سيطرتها على مواقع جديدة داخل مدينة سرت». وأكد البيان سيطرة قوات الجيش على مطار القرضابية الدولي في سرت (450 كم شرقي طرابلس) الموجود داخل قاعدة جوية، مشيراً الى تسليم «القوة المسلحة المكلفة بحماية المطار نفسها بكامل آلياتها ومهماتها لقواتنا». وأشار البيان إلى«هروب الميليشيات أمام ضربات» قوات الجيش الوطني الليبي، وتحدث عن «غنم أسلحة» والقبض على عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومة، التهنئة للشعب الليبي، على تحرير مدينة سرت من قبضة الميليشيات المسلحة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن «حومة» قوله: «أبارك لليبيين عامة وأهالي سرت خاصة تحرير مدينتهم على أيدي القوات المسلحة العربية الليبية وأثمن وأبارك خطوات الجيش وقائده المشير خليفة حفتر في تحرير كامل التراب الليبي».

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد يوم من إعلان تركيا عن تحرك وحدات من جيشها إلى ليبيا «من أجل التنسيق والاستقرار». وبعد سيطرته على سرت، أرسل الجيش الليبي تعزيزات إلى محاور القتال في طرابلس، محققاً مزيداً من التقدم الميداني. وشنّ طيران الجيش الليبي، أمس، غارات على معسكرات وتمركزات تابعة لقوات الوفاق في تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، استهدف الأعنف منها، مقرّ ميليشيا «الضمان»، كما استهدف القصف الجوّي كذلك مواقع تابعة للميليشيات بمنطقة بئر الأسطى بتاجوراء.

(وكالات)