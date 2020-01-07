سفراء الأمن الإلكتروني يقدمون ورشتين حول السلامة الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّم منتسبو مبادرة «سفراء الأمن الإلكتروني»، التي أطلقتها إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، لأول مرة منذ اختيارهم وتدريبهم على مدار ستة أشهر، ورشتي عمل بعنوان «الأمن الإلكتروني»، نُظمتا بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبرفقة المهندس عبد الله الجلاف محلل أمن بالهيئة، في حديقة النوف، والقرية التراثية في منطقة مليحة، وتعرّف المشاركون خلالهما إلى الممارسات الإلكترونية الآمنة والإيجابية، وكيفية التصدّي لمخاطر الإنترنت. وعقدت الإدارة ورشة ثالثة بعنوان «التنمر»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، قدمها المساعد الأول ياسر علاي النقبي، وتناولت مخاطر التنمر، وناقشت أهمية مضاعفة المسؤولية المجتمعية، والتوعية للحدّ من هذه الظاهرة، والاستفادة من الدراسات والمعارف التي قدّمتها الإدارة.جاء ذلك ضمن مشاركة الإدارة، في الدورة الثامنة من مهرجان ضواحي، الحدث الاجتماعي، والترفيهي، والثقافي الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة.قالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: نحرص على التواجد في مختلف الأحداث المجتمعية التي تقام في إمارة الشارقة؛ لنؤكد أهمية توفير البيئة الُمثلى للأجيال الجديدة، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لهم، خاصةً فيما يتعلق بالواقع التكنولوجي المتطور، وما يترافق معه من ظروف وقضايا. لهذا ارتأينا أن نخاطب المجتمع من خلال هذا المهرجان، ونؤكد دورنا والتزامنا في تطبيق أعلى معايير السلامة الخاصة بالأمن الإلكتروني وقضايا التنمر.وأضافت: شارك سفراء الأمن الإلكتروني لأول مرة، في تقديم ورشة عمل لنظرائهم من الأطفال واليافعين، حيث ساهموا من خلال ما قدّموه في ترجمة رؤية وأهداف الإدارة المتمثلة في إرشاد وتوجيه جميع فئات المجتمع، لا سيما الأطفال واليافعين، بضرورة اتباع أفضل الممارسات الإلكترونية الإيجابية الآمنة.



ختام فعاليات «ضواحي 8» في الشارقة



أسدل الستار مساء أمس الأول على فعاليات مهرجان ضواحي 8، الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، بمشاركة 36 جهة حكومية وخاصة لعبت أدواراً مهمة على مدى ثلاثة أسابيع متواصلة.

واستهدفت الفعاليات والفقرات الكبار والصغار والعائلات بحديقة النوف في مدينة الشارقة والقرية التراثية في منطقة مليحة. وشهد ختام المهرجان في منطقة مليحة، خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، يرافقه أعيان المنطقة الوسطى، فيما شهد ختام مدينة الشارقة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى يرافقه ممثلو الجهات المشاركة والداعمة.