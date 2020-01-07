الجيش الأمريكي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات الخروج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الأمريكي، مساء أمس، في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قواته تقوم باتخاذ إجراءات؛ لضمان خروج آمن من العراق، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وفي الرسالة، التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأمريكية في العراق، والتي أكد مسؤول عسكري أمريكي وآخر عراقي صحتها للوكالة الفرنسية، أورد الجيش الأمريكي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم «بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة». كما نصت الرسالة على زيادة تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء.

يأتي ذلك بعدماأعربت واشنطن عن خيبة أملها من دعوة البرلمان العراقي إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد، في وقت هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات «شديدة» على العراق إذا أُجبِرت القوات الأمريكية على مغادرة أراضيه، مطالباً بدفع الثمن قبل أي انسحاب، وتوعد إيران برد غير متناسب إذا استهدفت المنشآت أو القوات الأمريكية، متعهداً بألا تحصل إيران على سلاح نووي مطلقاً.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية مورجان أورتاجوس في بيان «بينما ننتظر مزيداً من التوضيح بشأن طبيعة قرار البرلمان العراقي وأثره القانوني، نحث بقوة الزعماء العراقيين على إعادة النظر في أهمية العلاقة الاقتصادية والأمنية بين البلدين والوجود المستمر للتحالف الدولي لدحر تنظيم داعش».

ومن جهته، قال ترامب على متن الطائرة الرئاسية «اير فورس وان» بينما كان عائداً الى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا «إذا طلبوا منا بالفعل أن نغادر واذا لم يتمّ ذلك ودّياً، فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها سابقاً». وأشار الى أن هذه العقوبات التي هدَّد بفرضها على العراق ستجعل من تلكَ المفروضة على إيران ضئيلة مقارنةً بها. وأضاف «لدينا قاعدة جوّية باهظة الكلفة بشكلٍ استثنائيّ هناك. لقد كلّفت مليارات الدولارات لبنائها. لن نغادر إذا لم يعوضوا لنا» كلفتها. كما توعّد ترامب مساء الأحد طهران ب«انتقام كبير» إذا شنت هجوماً على منشآت أمريكية في الشرق الأوسط رداً على مقتل الجنرال قاسم سليماني. وقال «إذا فعلوا أيّ شيء فسيكون هناك انتقام كبير» وأكد ترامب أمس أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك غداة إعلان طهران قرارها التخلي عن الالتزام بقيود في تخصيب اليورانيوم.

من ناحية ثانية، ردّ ترامب على انتقادات خصومه الديمقراطيين الغاضبين لأنهم لم يتم إبلاغهم مسبقاً بالضربة التي أدت الى مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني، قائلا انه ليس بحاجة الى ضوء أخضر من الكونجرس الامريكي. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران. لكنّ ترامب ردَّ على الدعوات التي وُجّهت إليه للحصول على موافقة الكونجرس في أي عمل عسكري في المستقبل، قائلاً إنّ تغريداته ستكون بمثابة إخطار مسبق في حال قرّر ضرب إيران.

وفي الأثناء، أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن التهديد بفرض عقوبات على العراق لا يجدي نفعاً، وقال لإذاعة دويتشلاند فونك العامة «لا أعتقد أن إقناع العراق بالتهديد سيجدي وإنما بالحوار». وأضاف أن ألمانيا ستبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي وسترد الدول الثلاث هذا الأسبوع على إعلانات إيران الأخيرة بشأن الاتفاق. (وكالات)