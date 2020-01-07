شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل عبدالله: دورة فارقة للمسرح العربي في عمان الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تنطلق الجمعة المقبل في العاصمة الأردنية عمان، الدورة الثانية عشرة من مهرجان المسرح العربي تحت شعار «معمل الأسئلة ومشغل التجديد» بتنظيم الهيئة العربية للمسرح، وبالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، ووزارة الثقافة الأردنية، بمشاركة 15 عرضاً عربياً، وإقامة 11 ندوة فكرية نوعية وطرح 3 إصدارات جديدة متخصصة وتنفيذ ورش وملتقيات مختلفة.

أكد إسماعيل عبد الله أمين عام الهيئة في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، في عمّان، تطلعه لدورة فارقة بعدما كانت سابقتها الرابعة في الأردن مفصلية.

وقال: إن رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حفل الافتتاح تمنح دفعة مهمة للمهرجان، ونحن نعوّل على هذه الدورة على صعيد تطوير الندوات وتنوّع العروض وتجدد الإصدارات وزخم الحضور الفني والثقافي والفكري بما يتجاوز 430 مشاركاً من الدول العربية، عدا الأردن.

وأضاف: رغم تواصل تراكم نجاحات المهرجان، لكننا ما زلنا نبحث ونسعى للتطوير وإيجاد حالة احتفالية يستحقها المسرح وتقديم ما يخدمه ونريد القفز عن الإطار التقليدي للذهاب إلى الإبداع المتجدد.

وأكد هزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة خلال المؤتمر، أهمية النقلة النوعية التي حققها المهرجان لمصلحة المسرح والعمل على التعاون الوثيق مع الهيئة.

وتقدّم حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين بالشكر لكل منجزات الشارقة الإبداعية وإسهامها الكبير في الحركة الفنية والثقافية.

Advertisements

وتحدث غنام غنام مسؤول الإعلام والتدريب والتأهيل في الهيئة، عن اجتراح مواضيع مهمة في المؤتمر الفكري ضمن المهرجان، من خلال اتباع أسلوب «المعمل» للمرة الأولى بصورة موسعة بعد تجارب محدودة سابقاً. وقال: تشهد الندوات سياقاً مختلفاً تماماً يتجاوز الحديث النظري إلى التفاعل مع الحضور وتقديم خلاصة مفيدة قائمة على المشاركة وإعلان بيانات للفرق المسرحية، تواكبها مساءلات جذرية.

وتتنافس في المهرجان 9 عروض على جائزة صاحب السمو حاكم الشارقة لأفضل عمل هي: «الجنة تفتح أبوابها متأخرة» من الأردن تأليف فلاح شاكر، وإعداد وإخراج يحيى البشتاوي، و«الصبخة» لفرقة مسرح الخليج العربي في الكويت، تأليف وإخراج عبد الله العابر، و«النمس» لفرقة المسرح المفتوح من المغرب، تأليف عبد الإله بنهدار وإخراج أمين ناسور، و«بحر ورمال» لفرقة مسرح الشمس من الأردن، تأليف ياسر قبيلات وإخراج عبد السلام قبيلات، و«جي إم إس» لفرقة المسرح الوطني في الجزائر تأليف وإخراج محمد شرشال، و«خرافة» ل«كرنف آر للإنتاج» من تونس، تأليف علي عبد النبي الزيدي وإعداد رضوان عويساوي وإخراج أيمن النخيلي، و«سماء بيضاء» ل «كلندستينو» من تونس تأليف وإخراج وليد الدغسني، و«قاعة الانتظار» لفرقة شارع الفن للإبداع من المغرب، تأليف وإخراج أيوب أبو نصر، و«مجاريح» لفرقة مسرح الشارقة الوطني الإماراتية تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري.

وتُعرض 6 مسرحيات أخرى خارج المنافسة هي: «أيام صفراء» لفرقة مسرح الهناجر في مصر، تأليف دانييلا يانيتش وإعداد عمر فاروق وإخراج أشرف سند، و«ثلاث حكايا» لفرقة المسرح القومي في سوريا، تأليف أزوالدو دراجون وإخراج أيمن زيدان، و«رهين» لفرقة المسرح الجهوي في الجزائر، تأليف محمد يونس وإخراج شوقي بوزيد، و«سماء أخرى» لفرقة مسرح أكون في المغرب عن «برما» للوركا نص وإخراج محمد الحر، و«على قيد الحلم» لفرقة مسرح الشباب في الكويت، تأليف تغريد الداوود وإخراج يوسف البغلي، و«كيميا» لفرقة المسرح القومي في سوريا، من تأليف ألكسندر أبرازتسوف، وهي من إعداد وإخراج عجاج سليم.

وتبحث الندوات الفكرية في تجارب فرق وشخصيات مسرحية بينها «الحر»، و«الحديث»، و«على الخشب»، و«فوانيس»، و«الرحالة» و«طقوس»، ومركز الإبداع في القاهرة وغيرها، فيما تكرم الهيئة 10 مسرحيين أردنيين تقديراً لعطاءاتهم.

وأصدرت الهيئة على هامش المهرجان: «المسرح الأردني بين المادة والتعبير» للدكتور محمد خير الرفاعي و«نفحة عدل: نصوص للمسرح التعليمي» تأليف عبد اللطيف شما و«المسرح الأردني في ربع قرن» تأليف عواد علي.

وتُقام ورشة رئيسية حول «فنون دمى الطاولة» في محافظة الرزقاء، كما تنتقل بعض الملتقيات والندوات إلى محافظة إربد، وتُعقد جلسات للإعلان عن الفائزين في مسابقة التأليف المسرحي قبل حفل الختام 16 الجاري.