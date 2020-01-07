إندونيسيا تنشر قطعاً حربية في جزر بالبحر الجنوبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الإندونيسية أمس الاثنين، أنها نشرت أربع سفن حربية إضافية في جزر ناتونا المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وذلك لتكثيف دورياتها بعد أن رفضت سفن صينية مغادرة المنطقة.

وقال مسؤول الشؤون العامة في قيادة الأسطول الأول للبحرية الإندونيسية فجرتري روهدي في تصريح صحفي «لدينا بالفعل أربع سفن حربية هناك. لذا سيكون هناك ثماني سفن حربية في المياه»، مضيفاً أن إندونيسيا نشرت مئات العناصر في المنطقة.

واتهم روهدي السفن الصينية بانتهاك المياه الاندونيسية معرباً عن أمله بأن تغادر تلك السفن وأن تتفهم القانون الإندونيسي بشأن عدم انتهاك السيادة. إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه «علينا التصرف بطريقة دقيقة وذكية بحيث نطبق القانون دون إثارة القضية».

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وكانت الخارجية الإندونيسية استدعت السفير الصيني في جاكرتا بدعوى دخول العشرات من قوارب الصيد وسفن خفر السواحل الصينية مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة في جزر ناتونا الشهر الماضي إلا أن بكين تصر على أن مياه (ناتونا) هي مناطق صيد تقليدية للصيادين الصينيين.

وأشارت الخارجية الاندونيسية في بيان إلى أن «المنطقة الاقتصادية الخالصة الإندونيسية تأسست دولياً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 وتعتبر الصين طرفاً في الاتفاقية وبالتالي فمن واجبها احترام تنفيذ هذه الاتفاقية».

وتطالب الصين بمعظم جزر ومناطق بحر الصين الجنوبي لاسيما الممرات التجارية المهمة والمناطق التي يعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي إضافة إلى موارد طبيعية أخرى.

(وكالات)