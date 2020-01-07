مجلس عربي إفريقي للدول المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن، أمس الاثنين، في العاصمة السعودية، الرياض، عن تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول عربية وإفريقية، تترأسه المملكة العربية السعودية، يحمل اسم: «مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن».

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، إنه تم اختيار الرياض؛ لتكون مقراً للمجلس.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي «تم اليوم (أمس الاثنين) في الرياض التوقيع على اتفاق؛ لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف: إن توقيع وزراء الخارجية على ميثاق التأسيس يأتي استشعاراً من القادة بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية ليست للدول فحسب؛ بل للاقتصاد العالمي بأكمله؛ بوصف البحر الأحمر المعبر الرئيسي للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.

وأكد ابن فرحان أنه «في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة؛ فإنه يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق بين دولنا؛ للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار».. موضحاً أن المجلس يعد منظومة عمل مشترك؛ للتنسيق والتعاون، وقال: إن المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملاً رئيسياً في تأسيس هذا الكيان بجهود مشتركة من قبل دول المنطقة؛ للمحافظة على مصالحها ومصالح شعوبها.

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إلى جانب ذلك أشار الوزير السعودي إلى أنه لا يوجد حالياً أي تصور لبناء أي قوة عسكرية جديدة.. وأضاف: «كل الدول لديها قدرات دفاعية، ويوجد تنسيق ثنائي بين هذه الدول ويمكن تحت مظلة المجلس تطويره بالتنسيق الجماعي». وأشار إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة، مشدداً على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، أن الملك السعودي سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر. وأضاف: إن الاجتماع الوزاري التأسيسي «يأتي لتسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا، بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات»، مشيراً إلى «أن المملكة حريصة على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء؛ لمواجهة التحديات والمخاطر».

ولفت ابن فرحان إلى أنه بعد إقرار ميثاق تأسيس المجلس، سيرفع إلى القادة في اجتماع القمة الذي سيدعو له الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبارك خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تأسيس المجلس، والتوقيع على ميثاقه. وجاء ذلك خلال استقباله أمس، وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن؛ وهم وزراء الخارجية: المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والإرتيري عثمان صالح، واليمني محمد الحضرمي، والسودانية أسماء محمد عبد الله، والجيبوتي محمود يوسف، والصومالي أحمد عيسى عوض.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.