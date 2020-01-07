جمعيات استيطانية تدعو إلى اقتحامات واسعة للأقصى اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت جمعيات استيطانية متطرفة، أمس الاثنين، أنصارها من المستوطنين إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى ، اليوم (الثلاثاء)، بذريعة إحياء ذكرى حصار «الهيكل المزعوم» . وكشفت إعلانات وزعتها هذه الجمعيات، عن نية تنفيذ اقتحامات مع تقديم شروحات يلقيها حاخامات داخل الأقصى ومصلى باب الرحمة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تقوم بالتنسيق الدائم مع الأردن لتعميق وتفعيل الجهود المبذولة على المستويات كافة لنصرة الأقصى وتوفير الحماية الدولية له. وأضافت الوزارة في بيان، أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الاعتداءات «الإسرائيلية» ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية عامة، وضد المسجد الأقصى خاصة، وحثت المنظمات الحقوقية والإنسانية المتخصصة على توثيق انتهاكات الاحتلال المتواصلة توطئة لرفعها للجهات الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة «اليونيسكو»، والمجلس العالمي للأديان، بهدف فضح تلك الانتهاكات، وحشد أوسع إدانة عربية وإسلامية ودولية لها، والعمل على تعزيز الجبهة الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة بحرية كاملة.

وأجبرت بلدية الاحتلال في القدس، المواطن ماهر نصار على هدم منزله الكائن في جبل المكبر، بيده، بحجة البناء دون ترخيص. ويعيش في منزل عائلة نصار 11 فرداً، باتوا بالعراء دون مأوى.

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وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 17 فلسطينياً، من الضفة الغربية، في حين أعادت سلطات الاحتلال اعتقال 6 شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية في القدس، بحجة كسرهم قرار الحبس المنزلي الليلي المفروض عليهم.

وفككت قوات الاحتلال تسعة مساكن واستولت عليها في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا بالضفة. وأوضح رئيس بلدية العوجا صلاح فريجات، أن الاحتلال فكك تسعة مساكن تقطنها عدة عائلات من أصل 70 مسكناً مهددة بالإزالة والتفكيك خلال أسبوع، لافتاً إلى أنه جرى إقامتها عبر البلدية وبتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «أوتشا»، ومؤسسة «معاً» التنموية. وكان جيش الاحتلال قد أعلن منطقة رأس العوجا، منطقة عسكرية مغلقة ومنع الطواقم الصحفية والحقوقية من الوصول إليها.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية، تنديداً بالمشاريع الاستيطانية في محافظة قلقيلية شمال الضفة. جاء ذلك خلال المسيرة التي نظمتها فعاليات في قلقيلية بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة قلقيلية، في ظل مواصلة سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين، وآخرها الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المحافظة لتوسعة الشارع الاستيطاني «55». (وكالات)