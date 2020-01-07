تسعة فرق عالمية تتنافس في نهائيات «جيرل جيمر» بدبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «ميدان ون»، في دبي، عن استضافة نهائيات مهرجان «جيرل جيمر» للألعاب الافتراضية الرقمية، أشهر مسابقات الألعاب الرقمية في العالم، والمخصّصة حصرياً للنساء، خلال الفترة بين 19 و22 فبراير/‏ شباط المقبل في «ميدان جراند ستاند» دبي.

وللمرة الأولى في الشرق الأوسط، تنظم مؤسسة «جالاكسي ريسر» للرياضات الإلكترونية بالشراكة مع «إيفولوب»، المهرجان، وتقدمه مؤسسة «جرو أب» للألعاب الإلكترونية في «ميدان ون»، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بعد انتهاء مراحل التصفيات التي أقيمت في أستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإسبانيا والبرازيل.

وتجمع نهائيات المهرجان في «ميدان جراند ستاند» بين تسعة من أفضل فرق الألعاب الرقمية النسائية في العالم، للتنافس على جائزة تصل قيمتها المالية إلى 100 ألف دولار.

وأكد فهد عبد الكريم كاظم، نائب الرئيس في «ميدان مولز» أن المهرجان يواكب طبيعة دبي ونهجها في تشجيع الإبداع والقطاعات الجديدة التي تنسجم مع متطلبات العصر وتطلعات الأجيال الجديدة، لاسيما وأن مجال الألعاب الافتراضية الرقمية بات من المجالات الاقتصادية الواعدة التي تحمل في طياتها العديد من الفرص، منوهاً بأن «ميدان جراند ستناد» الذي ستقام عليه نهائيات «جيرل جيمر» سيسهم في تقديم نسخة مميزة من المهرجان العالمي المُخصص بصورة حصرية لمنافسات النساء والفتيات، في الوقت الذي تمتلك فيه «ميدان ون» من الإمكانات والبنى التحتية ما يجعلها وجهة مثالية للأنشطة والعروض والفعاليات الكبرى.

العالم الرقمي

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قال عبدالله المنصوري، رئيس فريق «10 X ميديا» التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: إن استضافة حدث مثل مهرجان «جيرل جيمر» في دبي ينسجم مع استراتيجية «10 X ميديا» في تعزيز موقع دبي كمركز للصناعات التكنولوجية المتطورة، بكل ما تحملها من فرص تتناغم مع توجهات دبي نحو ريادة العالم الرقمي بمشاريع ومبادرات نوعية وبالتعاون مع كل الجهات المتخصصة في هذا المجال على المستوى العالمي، بهدف بناء الخبرة والقدرات اللازمة لنمو وازدهار تلك القطاعات، ولتكن دبي نقطة الارتكاز الرئيسية لصناعة الألعاب الافتراضية الرقمية واستقطاب أهم المؤسسات الكبرى المعنية بها من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب باول روي، الرئيس التنفيذي في «جالاكسي ريسر» للرياضات الإلكترونية، الشريك الإقليمي، عن تطلعه للنسخة القادمة من نهائيات المهرجان العالمي. وأكد أن استضافة دبي لنهائيات الحدث ستضيف له العديد من النقاط الإيجابية انطلاقاً من مكانتها كرمز للتطوير القائم على الإبداع، وموقعها الريادي في تبني الصناعات والأنشطة الاقتصادية الجديدة والمبتكرة التي تنسجم مع التطور العالمي المتسارع في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

قدرات المرأة

تشهد البطولة مشاركة فريق «ديجنيتاس» من الولايات المتحدة الأمريكية، الفائز بالنهائيات العالمية في الدورتين الأخيرتين للمهرجان على التوالي، كممثل عن قارة أمريكا الشمالية، ويتنافس في لعبة «كونترستريك جو» مع فرق «كارناج» (أستراليا) و«كوبنهاجن فلامز» (أوروبا) و«إنتز» (البرازيل)، بينما تتنافس فرق «تشارون» (كوريا الجنوبية) و«أوب» (أوروبا) و«بيشكتاش» و«إينوفا» (البرازيل) والفريق المحلي «جالاكسي» (الإمارات العربية المتحدة) في لعبة «ليج أوف ليجيندز».

ويهدف المهرجان إلى تكريم قدرات المرأة التنافسية في مجال الألعاب الإلكترونية والرقمية، واشتهرت هذه الفعالية بكونها منصّة تسهم في تمكين المرأة لاسيما في القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا، كما حظي الحدث بلقب «أفضل مهرجان للرياضات الإلكترونية» من جوائز «فيست إكس» في عام 2018.