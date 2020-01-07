شكرا لقرائتكم خبر عن الدخان يعرقل جهود الإنقاذ.. وطائر الحدأة يفاقم الحرائق في أستراليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط مخاوف من انقراض كامل لبعض الأنواع، قالت تقارير إعلامية دولية، إن حرائق أستراليا تودي بحياة نحو نصف مليار من الحيوانات، وتسبب الدخان الكثيف في عرقلة جهود الإنقاذ، رغم حالة التعبئة العامة، ومشاركة آلاف العسكريين في عمليات الإطفاء، وإجلاء المحاصرين في الحرائق.

وقال دانيال آندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، إنه تم نقل حوالي 400 شخص جواً يوم الأحد، من بلدة مالاكوتا الساحلية الصغيرة. وأضاف، «كانت لدينا خطط لنقل 300 آخرين اليوم لكن، للأسف، جعل الدخان ذلك مستحيلاً».

وأكدت الشرطة أمس الاثنين وفاة رجل يبلغ من العمر 71 عاماً على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز، بعد أن أفادت تقارير في 31 من ديسمبر/‏ كانون الأول بأنه في عداد المفقودين. ودمرت الحرائق نحو 20 مليون فدان من الأراضي في أنحاء البلاد، وأودت بحياة 25 شخصاً، كما دمرت آلاف المباني، وحرمت بعض البلدات من الكهرباء وخدمات الهاتف المحمول.

وأشارت جامعة سيدني، إلى نفوق 500 مليون حيوان تشمل الثدييات والطيور والزواحف التي نفقت، إما بسبب النيران الملتهبة أو بسبب الجوع والعطش، مع ترجيحات بأن يكون العدد الفعلي أكبر بكثير. وأدت الحرائق إلى نفوق ما يقارب 8000 من حيوانات «الكوالا» النادرة في موطنها الأصلي، ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن أستاذ البيئة في جامعة سيدني كريس ديكمان، قوله، إن «الكوالا» سوف تواجه أزمة كبرى من أجل التكاثر مجدداً. وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديوهات لحيوانات الكوالا تستجدي المياه من المارة، أو تتشبث برجال الإطفاء الذين أنقذوها، وأوضح خبراء أن حيوانات الكوالا التي تم إنقاذها من حرائق الغابات لا يمكن نقلها إلى منطقة أخرى من أراضي الغابات، ما يجعلها مهددة بالانقراض.

وحوّلت حرائق غابات كارثية مساحات شاسعة من الأراضي إلى بؤر متفحمة، ودمرت مساحة توازي مساحة جزيرة إيرلندا، وفق أرقام رسمية، فيما حذرت السلطات من أن الكارثة يمكن أن تستمر لأسابيع أو أشهر. وتعهد رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي تعرضت حكومته للانتقاد لبطء استجابته للطوارئ، بتخصيص ملياري دولار أسترالي لإنشاء صندوق وطني للإنقاذ.

وأتت الحرائق على قرابة خمسة ملايين هكتار من الأراضي (50 ألف كلم مربع) في أنحاء نيو ساوث ويلز، وأكثر من 1,2 مليون هكتار في ولاية فكتوريا منذ سبتمبر/‏أيلول، وفق مسؤولين. ويوازي إجمالي المساحات المدمرة الذي يبلغ قرابة 8 ملايين هكتار، مساحة جزيرة إيرلندا أو ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية. وقضى 24 شخصاً في الحرائق حتى الآن، فيما دمر أكثر من 1800 منزل.

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وأغلق عدد من الدوائر الحكومية في كانبيرا، فيما اعتبرت نوعية الهواء فيها الأسوأ في العالم. وحذر العلماء من أزمة إنسانية كبيرة مع ارتفاع أعمدة الدخان وامتدادها على مسافة 5.5 مليون كيلومتر مربع، ما يفوق مساحة أوروبا، وهذه كانت تنجرف باتجاه نيوزيلندا، حيث أفيد عن تلطيخ الأنهار الجليدية البيضاء بالدخان والسخام، ما يهدد أيضاً بسرعة ذوبانها».

وتباينت الآراء حول السبب الرئيسي وراء الحرائق، ما بين أن يكون السبب هو ارتفاع درجات الحرارة في أستراليا، والتي تخطت 50 درجة مئوية. وفجرت دراسة حديثة مفاجأة شكلت صدمة كبيرة؛ حيث تبين وجود طائر يطلق عليه طائر النار أو الحدأة، هو السبب وراء الحرائق، حيث يتعمد الطائر نشر النيران. ويلتقط الطائر ناراً مشتعلة في خشبة أو غصن صغير ثم يرميه في مكان آخر، محدثاً في كل التقاط بؤرة من النار جديدة، وبهذه الطريقة ينتشر الحريق أكثر في كل مكان؛ لأن عشرات الطيور من فصيلته تفعل الشيء نفسه. ويقول علماء جامعة سيدني، إن ما ينبت متطاولاً على الأرض من أعشاب وأشجار، يعيق رؤية هذا الطائر حين ينظر من الأعلى ليرى ما يقتات به، لذلك يحل هذه المشكلة بسياسة الأرض المحروقة. (وكالات)

بيان من الاتحاد للطيران حول حرائق أستراليا

اعلنت شركة الاتحاد للطيران إلغاء رسوم تبديل الرحلات للمواطنين الأستراليين المتأثرين بكارثة الحرائق.

وجاء في بيان للشركة: «تفخر الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتوظيف أكثر من 300 موظف من الجالية الأسترالية خارج أستراليا، حيث يقيم معظمهم مع عائلاتهم في العاصمة أبوظبي؛ مركز الشركة».

وأكد البيان أنه مع انتشار الحرائق المدمرة، قررت الاتحاد للطيران إلغاء رسوم تبديل الرحلات للمواطنين الأستراليين المتأثرين بهذه الكارثة، على أن يطبق هذا الإجراء على الرحلات المنطلقة من وإلى أستراليا.وأهابت الاتحاد بالأستراليين المقيمين في الدولة، أو بأستراليا والراغبين في تغيير رحلاتهم مع الاتحاد للطيران، بالتواصل مع مكاتب خدمات ضيف الاتحاد في الإمارات على الرقم +97160055666 أو في أستراليا على الرقم +611300532215.