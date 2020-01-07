عبد المهدي: على بغداد وواشنطن العمل لتنفيذ الانسحاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تناولا تطورات الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران والعراق، ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة، في وقت أكد رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، أن الحكومة أصدرت القرارات والأوامر بحصر السلاح في يد الدولة، فيما دعا وزير الخارجية السعودي، أمس، إلى التهدئة بعد تصعيد «خطير للغاية» بين إيران والولايات المتحدة إثر اغتيال قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إن صالح أعرب للرئيس الإيراني عن تعازيه الحارة بمقتل قاسم سليماني ورفاقه، مؤكدا «ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة لتدارك الأزمات الحالية، وحماية أمن المنطقة واستقرارها وسيادة دولها وإبعاد شبح الحروب والعنف».

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من جانبه أكد روحاني، «حرص إيران على إدامة أواصر العلاقات الثنائية مع العراق وتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، وبما يعزز السلم والأمن في المنطقة والعالم». كما تلقى صالح، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جرى خلاله، بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط والموقف الدولي منها. وأكد رئيس الوزراء الإيطالي بحسب بيان للرئاسة العراقية «حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وأهمية الدعم الدولي له»، مشدداً على «ضرورة ضبط النفس ومنع التوتر في المنطقة».

من جانبه، ابلغ عبد المهدي أمس السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر بضرورة عمل البلدين سويا لتنفيذ قرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الأجنبية. وشدد مكتب عبد المهدي في بيان على «خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة».

قال عبد المهدي في بيان صدر بمناسبة عيد تأسيس الجيش العراقي في عام 1921، «تحل ذكرى تأسيس الجيش العراقي هذا العام وبلدنا العراق العزيز يعيش ظروفا حساسة ويواجه تحديات جسيمة تمس حاضره وتهدد مستقبله». وأضاف ان «هذه الظروف الصعبة تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامة وأمن واستقرار العراق والحفاظ على سيادته الوطنية». من جهة أخرى، قال الأمير فيصل بن فرحان للصحفيين في الرياض «إنها بالتأكيد لحظة خطرة للغاية» مضيفا «نأمل في أن تأخذ الجهات الفاعلة كافة كل الخطوات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد والاستفزازات». وجاءت تصريحات الوزير السعودي بعد اجتماع لوزراء خارجية دول عربية وإفريقية ساحلية بينها مصر واليمن وجيبوتي بهدف تعزيز الأمن الإقليمي، بحسب وسائل إعلام سعودية.