الشرقي يوجه بتنفيذ 44 كيلومتراً من الطرق الداخلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتنفيذ 44 كيلو متراً من الطرق الداخلية لإمارة الفجيرة، في كل من «الفصيل» و«ريامة» و«الجروف» و«العقة» و«يعلة» و«الرحيب» و«وعيب الحناء» و«ظاهر الصفوة» و«المحترقة» و«الراشدية» و«زكت» و«الردة».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثالث للجنة تطوير إمارة الفجيرة، الذي عقد بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة والمهندس سالم المكسح مدير عام دائرة الأشغال والزراعة في حكومة الفجيرة، وذلك بهدف الاطلاع على الخطط التنموية والخدمية في الإمارة واعتمادها.

واستعرض صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال الاجتماع، أبرز مشاريع تطوير الإمارة المقرر البدء بها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً ضرورة تطبيق أرقى معايير الجودة المعتمدة في تنفيذ البنى التحتية لمختلف مناطق إمارة الفجيرة، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وأجندتها الوطنية، واستراتيجياتها في «رؤية الإمارات 2021» والخطة الشمولية للإمارة 2040.

وشدد سموه على تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة للمشاريع الخدمية في الإمارة وإنجاز المشاريع بالسرعة القصوى، ووفق الخطة الزمنية الموضوعة، لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لمستخدمي طرق إمارة الفجيرة، وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في طرقها الخارجية والداخلية.

ووجه سموه بدراسة الاحتياجات الضرورية كافة لمدن ومناطق الإمارة، فيما يتعلق بالبنى الخدمية، وذلك حرصاً من سموه على توفير سبل العيش الرغيد للمواطنين والمقيمين في الإمارة، على أن يتم طرح مقترحات المشاريع الخدمية المطلوبة خلال الاجتماع القادم للجنة تطوير إمارة الفجيرة.

حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة. (وام)