برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يستقطب العقول الخلاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن «برنامج الشيخة فاطمة للتطوع» استراتيجيته لعام 2020 التي تركز على استقطاب العقول الخلاقة، وبناء القدرات؛ وصناعة القادة من أفضل الكفاءات الشبابية؛ وتمكينها من خدمة المجتمعات؛ وذلك من خلال تبني حلول واقعية وميدانية ذكية ومبتكرة في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

ستساهم هذه الخطوة بشكل فاعل في مسيرة التنمية المستدامة، واستحداث الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ وذلك استعداداً للعام الخمسين، وللاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة في عام 2021.

وأكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن استراتيجية «برنامج الشيخة فاطمة للتطوع» لعام 2020 تركز على أربعة محاور؛ وهي: استقطاب الكفاءات الشبابية؛ وبناء قدرات الكوادر التخصصية؛ وصناعة القادة في العمل التطوعي؛ وتمكينهم في خدمة المجتمعات تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية، انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وامتداداً لجسور الخير والعطاء لأبناء الإمارات، أبناء زايد الخير، الذين ساروا على نهجه وخطاه في ميادين العمل الإنساني.

وقالت: إن البرنامج قدم منذ انطلاقه عام 2017 بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للبشرية نموذجاً مميزاً في مجال العمل التطوعي التخصصي، وساهم في التخفيف من معاناة الملايين من البشر؛ من خلال مبادراته المبتكرة والتي أبرزها حملات المليون متطوع، والعطاء المليونية، وحملة زايد الإنسانية العالمية لعلاج الفقراء، وحملة الشيخة فاطمة لعلاج المرأة والطفل، وبرنامج القيادات العربية الشابة، والملتقى العربي لتمكين الشباب في العمل التطوعي إلى جانب تأسيس أكاديمية العمل التطوعي والتنظيم الدوري لمؤتمر الإمارات للتطوع، وتبني جائزة الإمارات للتطوع، والذي ساهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في الحركة التطوعية محلياً وعالمياً.

من جانبها، أكدت العنود العجمي، المدير التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، مديرة برنامج القيادات العربية التطوعية الشابة، أن العمل التطوعي ظاهرة من مظاهر التقدم والرقي كما أنها تعد جانباً مهماً من جوانب تأكيد الانتماء، ودعم الهوية الوطنية، وتخفيف العبء عن الجهود الحكومية في معالجة الكثير من مشاكل المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. (وام)