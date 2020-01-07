6 شعراء في الحلقة الثالثة من «شاعر المليون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنطلق في العاشرة من مساء اليوم على شاطئ الراحة في أبوظبي وعبر قناتي الإمارات وبينونة، ثالثة حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه التاسع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، ويشارك في الحلقة 6 شعراء.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم: الدكتور غسان الحسن، حمد السعيد، وسلطان العميمي، خلال الحلقة الثالثة من البرنامج، بالشعراء الستة، والذين سيقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية التي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي.

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وكانت الحلقة الماضية من البرنامج قد أسفرت عن تأهل كل من صالح محمد العنزي من السعودية بنتيجة 47 من 50، ومزيد بن جعدان الوسمي من الكويت بنتيجة 45 من 50، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم (ناصر بن خميس الغيلاني من سلطنة عُمان، عبد الرحمن شعثان القحطاني من السعودية، حمد المخلفي الحربي من السعودية، وصالح بن بركي الرشيدي من السودان)، إلى حين انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» بداية الحلقة الثالثة، حيث سيعلن مقدمو البرنامج حسين العامري وأسمهان النقبي عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية. يذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون 16 حلقة، ويتم تقسيمها لمراحل عدة، ويتم في المرحلة الأولى مشاركة ال 48 شاعراً ضمن 8 أمسيات يشارك في كل منها ستة شعراء ويتأهل منهم ثلاثة شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولاً إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن أربع حلقات يشارك في كل منها أيضاً ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعراً، والمرحلة الثالثة تضم 12 شاعراً يتم تقسيمهم على أمسيتين يتأهل في نهاية كل أمسية 3 شعراء.

أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف النهائية) فيقدم الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم ويتم إعطاؤهم درجات من

30 % دون استبعاد أي أحد، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر مدة أسبوع ولها 40 %، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية) يعود الشعراء الستة ليقدموا روائعهم الشعرية أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30 %، ومع ختام الأمسية الأخيرة يتم جمع درجات لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمسيتين بمجموع (60 %) بالإضافة إلى نسبة تصويت الجمهور (40 %)، ليتم ترتيب الفائزين من الأول إلى السادس.