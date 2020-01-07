مشاركة متميزة لـ «إكسبو2020 »في مهرجان الشيخ زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

يشهد مهرجان الشيخ زايد المقام حالياً في منطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، مشاركة متميزة لجناح إكسبو 2020 دبي التفاعلي، الذي يأخذ الزوار في جولة افتراضية ممتعة بين الأجنحة المذهلة التي ستكون عامرة بمحتوى مدهش وملهم في أنحاء موقع إكسبو، وما ستضمه من معروضات ممتعة وعروض تفاعلية حية، وفعاليات شعبية وتراثية شائقة، إضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال.

وتأخذ هذه المنصة المبتكرة التي تم تشييدها، منذ السبت الماضي وتستمر حتى 18 يناير/‏كانون الثاني الجاري في منطقة متميزة ضمن المهرجان الزوار في تجربة ممتعة غنية بالمعلومات عبر قصة إكسبو 2020 دبي وأهدافه، حيث يمكن الجناح زواره عبر الأجهزة اللوحية والرقمية الحديثة، من التجول بشكل افتراضي بين موقع إكسبو الممتد على مساحة تصل إلى 4.38 كيلومتر مربع في منطقة دبي الجنوب واستكشاف أول إكسبو دولي على الإطلاق يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وقال أحمد مسلماني مشرف المنصة، إن الزائر يستطيع التعرف إلى كافة الأجنحة المشاركة وما ستحتويه من معروضات، خصوصاً جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعد تحفة معمارية مكونة من أربعة طوابق بمساحة كلية تبلغ نحو 15 ألف متر مربع، ليحمل رسالة ملهمة لتعريف العالم بالثقافة الغنية للبلاد وبمستقبلها المشرق.

وشهد جناح «مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة» المقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، حضوراً كبيراً من آلاف الزوار على سحوبات الجوائز العديدة والمميزة التي يقدمها المهرجان للزوار لإسعادهم، والتي بلغت قيمتها 200 ألف درهم، منها سيارتا نيسان صني مقدمة من المسعود للسيارات، إضافة إلى جوائز نقدية وعينية يقدمها المهرجان لرواده الذين يحرصون على الحضور يومياً لزيارة الجناح، خلال سحبين تم تنظيمهما يومي 21 ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، و4 يناير/‏كانون الثاني الجاري.

ومن المقرر أن يتم إجراء 3 سحوبات أخرى تمتد على مدى أيام المهرجان من 18 إلى 25 يناير، وسيتم السحب الأخير في 1 فبراير في ختام المهرجان.

الابتكار والتقنية

ويؤكد إكسبو 2020 دبي إيماناً راسخاً بأن الابتكار والتقدم هما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقة، وسيستقطب خلال أشهره الستة ابتداء من 20 أكتوبر/‏تشرين الأول 2020 حتى 10 أبريل/‏نيسان 2021، الملايين إلى دبي للاحتفال بالإبداع البشري تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ومن المتوقع أن يكون إكسبو 2020 دبي أكبر إكسبو في التاريخ، من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث يتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعالياته التي ستقام ضمن حدث عالمي شامل يحضره ما يزيد على 200 مشارك، من بينهم منظمات دولية وشركات ومؤسسات تعليمية، إلى جانب 192 دولة.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أول حدث دولي ضخم يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وسيقام على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومتر مربع، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعارض مساحتها كيلومتران مربعان، في منطقة «دبي الجنوب» المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.