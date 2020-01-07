130 قطعة تثري «فن الفروسية: بين الشرق والغرب» في «اللوفر أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يُطلق متحف اللوفر أبوظبي يوم 19 فبراير/‏ شباط معرضه الجديد «فن الفروسية: بين الشرق والغرب» ويستمر حتى 30 مايو/‏ أيار المقبل، ويقوم على مقارنة غير مسبوقة لمفهوم الفروسية بين الشرق والغرب. ويضم المعرض أكثر من 130 قطعة تعكس ثقافة الفروسية في العصور الوسطى في العالمين الإسلامي والمسيحي، وتتنوّع ما بين دروع من العصور الوسطى، وقطع خاصة بركوب الخيل والمبارزة، فضلاً عن مخطوطات مزخرفة تصوّر مشاهد الفروسية. وتعكس القطع المعروضة قيم الفروسية، مثل الشجاعة والإيمان والإخلاص، مبرزة خصائص النخبة من الفرسان في العالمين الإسلامي في الشرق، والمسيحي في الغرب، في العصور الوسطى.

ينقسم المعرض إلى ثلاثة أجزاء، ويضم قطعاً من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق، وإيران، ومصر، وسوريا، ومن فرنسا وألمانيا في أوروبا، من بدايات القرن الحادي عشر وصولاً إلى القرن السادس عشر. ويسلط المعرض الضوء على أوجه الشبه بين التقاليد المرتبطة بعالم الفروسية في هذه المناطق المختلفة، مبيّناً التبادل الثقافي الاستثنائي الذي حصل في مناطق لقاء رئيسية بين الحضارات، مثل جنوب إسبانيا، وصقلية، وسوريا، إذ يأتي المعرض في إطار موسم اللوفر أبوظبي 2019-2020 تحت عنوان «مجتمعات متغيّرة». وهو يبيّن كيف أثرت الظروف التاريخية المتغيّرة في إنتاج هذه القطع، وفي المقابل كيف تشهد هذه القطع في يومنا هذا على التغيّرات التاريخية التي طرأت على الثقافات التي أنتجتها.

يقام المعرض بالتعاون مع متحف كلوني الوطني للعصور الوسطى في باريس، ووكالة متاحف فرنسا، وهو من تنسيق إليزابيث تابوريه ديلاهاي، رئيسة أمناء متحف كلوني ومديرته السابقة، والدكتورة كارين جوفين، أمينة متحف لقسم الفنون الإسلامية في متحف اللوفر، وميتشل هوينه، رئيس أمناء متحف كلوني- المتحف الوطني للعصور الوسطى.

واعتبرت الدكتورة ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، أن هذا المعرض الاستثنائي يجمع فروسية الشرق بفروسية الغرب، ويأتي في إطار برنامج المعارض الموسمية، مسلّطاً الضوء على مراحل مفصلية في تاريخ الفن والمجتمعات.

إلى جانب ذلك، لا بد من الإشارة إلى الرابط القائم بين قاعات عرض المتحف وهذا المعرض الذي يضم العديد من القطع النادرة من مجموعة اللوفر أبوظبي.

تلاقي الحضارات

يضم المعرض قطعاً مُعارة من متحف كلوني، ومن عشر من المؤسسات العالمية العريقة، ويقدّم مقاربة مبتكرة تقوم على الجمع بين عالمين لم تتم مقارنتهما من قبل. فقد تم اختيار القطع والصور المعروضة بدقّة في إطار سرد لا يسلط الضوء على المواجهات في الفروسية فقط، بل أيضاً على تلاقي الحضارات والتبادل الثقافي. وعند دخول المعرض يرى الزائر درعي أحصنة ضخمتين، الأولى درع حصان عثماني من أواخر القرن الخامس عشر من مجموعة اللوفر أبوظبي معروضة إلى جانب درع حصان وفارس من أوروبا من الربع الأول من القرن السادس عشر مُعارة من متحف الجيش في باريس. وتُدخل هاتان الدرعان الزائر في هذه التجربة المتكاملة عبر تقديم أبرز موضوعات المعرض، أي الفرسان وخيولهم، فضلاً عن فن المبارزة وثقافة الفروسية.

ويستعرض القسم الأول من المعرض نشأة الفروسية وتطوّرها في الشرق، واللقاء الثقافي الأول مع مفهوم الفروسية في الغرب، منذ العصور القديمة. ويضم هذا القسم نقشاً نافراً يصوّر نزالاً بين شابور واليريان مُعاراً من المكتبة الوطنية الفرنسية يعود إلى عام 260، وهو خير مثال على اللقاء بين محاربين أحدهما من الشرق والآخر من الغرب. كما يضم القسم الأول طاساً عليها صورة فارس من إيران تعود إلى ما بين القرنين العاشر والحادي عشر، مُعارة من متحف اللوفر، وهذه الصورة هي من أولى الدلائل على الفروسية في العالم الإسلامي، وهي تسلط الضوء على مفاهيم الشجاعة والقوة والنبالة.

أما القسم الثاني من المعرض فيسمح للزوار باكتشاف قطع فنّية خاصة بالمعارك وفن القتال، مثل أسلحة الهجوم والدفاع والمعدات الخاصة بالخيول في القتال. كما يضم المعرض مخطوطات حول التقنيات التي كانت معتمدة في المعارك والحروب في الشرق، كما في الغرب، إذ يُعرض كتاب «المخزون جامع الفنون» المُعار من المكتبة الوطنية الفرنسية، إلى جانب رسالة في القتال من فرنسا من متحف كلوني- المتحف الوطني للعصور الوسطى، ما يسمح للزوار بإدراك أوجه الشبه والاختلاف بين مقاربات القتال والمعارك بين الثقافتين.

ويطّلع زائر المعرض على مجموعة متنوعة من خوذات القتال والدروع من الإمبراطورية العثمانية ومصر وأوروبا، إلى جانب العديد من صور المحاربين في مخطوطات مزخرفة وقطع منحوتة، يكتشف من خلالها الأزياء الخاصة بالفرسان في الحروب. إذ يرى الزائر خوذة السلطان العثماني بايزيد الثاني المُعارة من متحف الجيش في فرنسا، معروضة إلى جانب خوذة غربية مُعارة من متحف كلوني، ليستنتج من خلالهما أنماط الدفاع، من خلال الأسلحة وتقنيات القتال المختلفة، في الثقافتين الشرقية والغربية.

يتتبع القسم الثالث من المعرض تطوّر ثقافة الفروسية، مبيّناً أوجه الشبه بين هذه الثقافة في الشرق، وفي الغرب، من خلال العديد من القطع التي تتنوّع ما بين التسلية مثل الصيد بالصقور والمبارزة ومسيرات الفرسان على الخيول، وبين علم دراسة الخيول والشطرنج. ويحوي هذا القسم طبقاً مزيّناً من القرن الرابع عشر يحمل نقوشاً تصور مشاهد من مبارزات بين الفرسان مُعاراً من متحف اللوفر.

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تاريخ العرب



قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: يتماشى المعرض إلى حد كبير مع رؤية اللوفر أبوظبي، فلطالما كانت أبوظبي بوابة بين الشرق والغرب، وهي بطبيعة الحال المنصة الأنسب لتسليط الضوء على هذه المحطة المفصلية في تاريخ العرب، وعلى تبادلهم الثقافي مع العالم الغربي. وتبيّن المجموعة العالمية التي تعمل على تنظيم هذا المعرض، من مؤسسات وخبراء، أهمية فن الفروسية والتبادل الحضاري المتصل به على الصعيد الأكاديمي.