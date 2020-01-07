«كهرباء دبي» تنال شهادة التميّز المستدام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة التميّز المستدام التي تقدمها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والتميّز، المتخصصة في تطوير معايير التميز المستدام، وتقدير الشركات والمؤسسات التي تحقق مستويات بارزة من التميز.

ونالت الهيئة الشهادة بعد قيام فريق من خبراء المنظمة الأوروبية بزيارة المقر الرئيسي للهيئة للوقوف على معايير التميز المستدام، وإجراء بحوث واجتماعات مكثفة، ومقابلات مباشرة مع عدد من مسؤولي وموظفي الهيئة، وشملت عملية التقييم خمسة محاور متعلقة بالإدارة والموظفين، والبيئة، والمجتمع، والشراكات، والمتعاملين، وضمت 20 موضوعاً.

وشمل التقييم أهم المشاريع والبيانات والمؤشرات المتعلقة بالمبادرات الذكية والطاقة المتجددة والكفاءة وخفض الانبعاثات، إضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بالتميّز في مجال الخدمات المقدمة للمتعاملين وسعادة الأطراف المعنية، علاوة على القوانين والاستراتيجيات الداعمة لتوفير بيئة مناسبة وآمنة للموظفين والاستثمار في التطوير المهني وغير ذلك.

وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: نحرص على تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة التي باتت مرجعاً للحكومات الساعية إلى الارتقاء بأدائها وتحقيق سعادة شعوبها. ونفتخر في الهيئة بأن نكون جزءاً من الإنجازات التي تحققها الدولة على المستوى العالمي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، الذي حدد المعالم الأساسية ورسم النهج الاستباقي لحكومات المستقبل، بما يسهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل الدولة أفضل دولة في العالم بحلول 2071.

من جانبه، قال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في الهيئة: تحرص الهيئة على تبني الآليات التنفيذية لتطبيق منظومة تهدف إلى الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة، حيث يأتي حصولنا على هذه الشهادة المرموقة ثمرة عملنا الدؤوب لتعزيز وترسيخ أسس ومفاهيم التميز في كل محاور عملنا. وأتقدم بجزيل الشكر إلى موظفي الهيئة لمشاركتهم الفاعلة في رحلتنا نحو التميز المستدام الذي نعتبره حجر الأساس لتطوير منظومة العمل وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مسيرة تميز حكومة دولة الإمارات.