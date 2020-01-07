محمد بن راشد ومحمد بن زايد : رسخنا التسامح في 2019.. وفي 2020 ننافس العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات رسخت في عام 2019 قيم التسامح، وتعتزم في عام 2020 التطور ومنافسة كبرى دول العالم.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأول في عام الاستعداد للخمسين، أن 2019 كان عاماً حافلاً بالإنجازات على كل المستويات، وأننا نترك هذا العام وكلنا فخر بفريق عملنا الحكومي، وكلنا تفاؤل وطاقة إيجابية لعام الاستعداد للخمسين.

وقال سموه: «فخورون بجميع الإنجازات التي تحققت في الخمسين عاماً التي مضت.. ونجدد الثقة بحكومتنا للتحدي ورسم المستقبل في الخمسين عاماً المقبلة، فعام 2020 هو العام الذي يطوي 50 عاماً من الإنجازات، ونستقبل من خلاله 50 عاماً أخرى من المثابرة والعمل الجاد لخدمة الوطن ومواطنيه» ووافق المجلس خلال اجتماعه على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لكل الجنسيات، كما اعتمد إعفاء رعايا المكسيك من تأشيرة الدخول للدولة، وتعيين طيران العربية أبوظبي ناقلاً وطنياً، كما اعتمد المجلس مجموعة من القرارات والقوانين؛ لدعم القطاع الصحي، وتعزيز أدائه وجودته.

وأكد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي خلال استقباله أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، أن دولة الإمارات تواصل نهجها الأصيل في دعم الجهود والمبادرات كافة الرامية إلى أن يسود بين شعوب المنطقة والعالم التسامح والتعايش والتآخي والاحترام المتبادل إيماناً منها بأهمية هذه القيم في ترسيخ مرتكزات الأمن والتنمية والسلام العالمي، مشيراً سموه إلى أن سياسة الإمارات قائمة على إعلاء شأن الإنسان مهما كان دينه وعرقه ولغته.

من جهة أخرى، شدد سموه خلال استقباله وفد قمة «أقدر» العالمية - على إن دولة الإمارات قامت منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أسس متينة من المصداقية والثقة والاحترام المتبادل والتعاون مع شعوب العالم ودوله حتى وصلت إلى مستويات رفيعة من التقدم والسمعة الطيبة.