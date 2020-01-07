449 مدرسة حكومية وخاصة في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور



أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أن المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، شهدت نمواً متوازناً، من حيث زيادة السعة الاستيعابية وأعداد الطلبة المسجلين لديها، ونسب التوطين، وكشف تقرير «إحصاءات التعليم للعام الدراسي الماضي 2018-2019» لمركز الإحصاء في أبوظبي، تحسناً ملحوظاً في نسب التوطين بالقطاع التعليمي الحكومي والخاص، حيث وصلت نسبة التوطين إلى 87.5%، مقابل العام الدراسي 2017/‏‏‏‏2018، كما بلغ عدد المدارس في الإمارة 449 مدرسة حكومية وخاصة خلال العام الدراسي 2018 /‏2019، حيث شكلت المدارس الحكومية نسبة 55.9% بعدد 251 مدرسة، مقابل 198 مدرسة خاصة، فيما بلغ عدد الفصول المدرسية 16 ألفاً و681 فصلاً، بارتفاع مقداره 2.6% على العام الدراسي 2017 /‏2018، كما ارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالمراحل التعليمية جميعها ليصل إلى 386722 طالباً في العام الدراسي 2019/‏2018، بزيادة مقدارها 2.3% على العام الدراسي 2018/‏2017، وبلغت نسبة الطلاب من أصحاب الهمم الملتحقين بالتعليم الحكومي وتعليم الكبار 63.2% مقابل 36.8% في التعليم الخاص للعام الدراسي الماضي.

وأشارت إلى أن قطاع المدارس الخاصة يركز على ثلاث أولويات تتضمن الجودة في المخرجات الأكاديمية الخاصة، من خلال التركيز على أداء الطالب وفاعلية طرق التدريس والقيادة المدرسية، فيما تركز الأولوية الثانية على إتاحة فرص التعليم مقابل رسوم في متناول الجميع من خلال ضمان القدرة الاستيعابية الكافية وتوفير خيارات تعليمية ذات جودة لجميع الطلبة وبرسوم في متناول الجميع، بالإضافة إلى الأولوية الثالثة الخاصة بتحسين المخرجات غير الأكاديمية والهوية الوطنية لتنمية الطلبة في النواحي الشخصية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية وصفات المواطن المثالي.

وحدّدت خمس أولويات لاستراتيجيتها التعليمية الجديدة، تضمنت بيئة تعليمية جاذبة، والجودة، والمواءمة مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وتوافر فرص التعليم المناسبة، بالإضافة إلى المعرفة والابتكار.