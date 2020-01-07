150 شركة جديدة في دبي كل يوم عمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أظهرت بيانات خريطة دبي للأعمال أن الإمارة سجلت نمواً كبيراً في عدد الشركات الجديدة الداخلة إلى السوق خلال عام 2019 ليبلغ 38306 شركات جديدة بنمو يصل إلى 90% مقارنة بعام 2018 والذي سجل حينها 20100 شركة، ليبلغ المعدل اليومي لدخول الشركات خلال 2019 حوالي 150 شركة جديدة كل يوم عمل، مقارنة ب 79 شركة كل يوم عمل خلال 2018.

وأشارت البيانات التي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها إلى أن النصف الثاني من العام 2019 سجل نمواً قياسياً، مقارنة بمثيله من العام 2018 الذي وصل إلى 129%، الأمر الذي يشير إلى حجم الثقة الكبيرة التي ترسخت في سوق الإمارة بعد المبادرات والحوافز المتنوعة، كما توزعت الرخص الجديدة خلال العام الماضي بين رخص مهنية بنسبة 58.5%، ورخص تجارية بنسبة 36%، في حين توزعت الرخص الأخرى بين رخص سياحية وصناعية ورخص انطلاق، الأمر الذي يعكس توجه مجتمعات الأعمال بإمارة دبي نحو الاستثمار في الأنشطة كافة، إلى جانب نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية بإمارة دبي، ويؤكد جاذبية دبي في استقطاب الشركات والأفراد وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء.

وتوفر دبي أشكال الدعم والخدمات المساندة كافة لجميع الشركات العالمية الفردية ومتعددة الجنسيات، حيث تتعدد قطاعات الأعمال، لتشكل خيارات متنوعة للمستثمرين الطامحين إلى تحقيق أفضل الإيرادات ونتائج الأعمال، خاصة بالنسبة لتلك الشركات التي تستطيع الاعتماد على الصناعات والأعمال الرائدة مثل شركات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والبيئية.