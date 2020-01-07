شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 مهاجمين حاولوا دخول قاعدة عسكرية بريطانية في كينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت الشرطة الكينية ثلاثة أشخاص حاولوا دخول قاعدة عسكرية بريطانية، غداة مقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم لحركة الشباب الصومالية الإرهابية على قاعدة عسكرية في كينيا، وأدانت السعودية الهجوم الذي تعرضت له القاعدة الأمريكية.

واعتقلت الشرطة الكينية ثلاثة أشخاص «يشتبه في أنهم إرهابيون» حاولوا دخول قاعدة عسكرية بريطانية في وسط البلاد بالقوة، وفق تقرير داخلي للشرطة اطلعت عليه وكالة فرانس برس، امس الاثنين. وذكر التقرير أن عناصر الشرطة «تمكنوا من اعتقال ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون حاولوا دخول قاعدة للجيش البريطاني بالقوة، ولكن من دون أن يتمكنوا من ذلك»، مساء أول امس الأحد.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قاعدة عسكرية تستخدمها قوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأكدت الوزارة في بيان، وقوف المملكة إلى جانب كينيا ضد جميع مظاهر العنف، والإرهاب، والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللولايات المتحدة حكومة وشعباً، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا، (افريكوم)، قد اعلنت أن ثلاثة أمريكيين قتلوا أول امس الأحد، في هجوم شنه مقاتلو حركة الشباب الصومالية الموالية للقاعدة، على قاعدة عسكرية في كينيا. وأوضحت القيادة في بيان، أن جنديّاً، ومتعاقدين مع وزارة الدفاع (البنتاجون)، قتلوا في هذا الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية-كينية في لامو بجنوب شرق كينيا، بالقرب من الحدود مع الصومال.

وذكرت «أفريكوم» في البيان، أنّ موظّفَين اثنين آخرين في «البنتاجون» أصيبا بجروح، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل حول هوية الضحايا. وأكدت «أفريكوم» لوكالة فرانس برس إنّ الأشخاص الثلاثة الذين قُتِلوا كانوا جميعاً من الجنسية الأمريكية.

وقال قائد «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسند في بيان، إنه يريد إظهار «تصميم أقوى» على الرغم من هذه الخسائر. وأضاف «جنباً إلى جنب مع شركائنا الأفارقة والدوليين، سنطارد المسؤولين عن هذا الهجوم و»الشباب«الذين يسعون لمهاجمة الأمريكيين والإضرار بالمصالح الأمريكية». وتابع «ما زلنا ملتزمين بمنع»الشباب«من الاحتفاظ بملاذ آمن يمكنهم من خلاله شن هجمات مميتة».

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وأعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكدت في بيان أنها «نجحت في مهاجمة القاعدة العسكرية المحصنة بشدة وباتت تسيطر حالياً على جزء منها». وتحدثت عن سقوط ضحايا كينيين وأمريكيين.

وأوضحت الحركة أن هذا الهجوم يندرج في إطار حملتها تحت شعار «القدس لن تهوَّد أبداً»، وهي عبارة استخدمت للمرة الأولى في هجوم على مجمع دوسيت الفندقي الراقي في نيروبي في يناير/‏ كانون الثاني 2019، أسفر عن سقوط 21 قتيلاً.

وفي بيان ثان، تحدثت الحركة المتطرفة عن معارك استمرت عشر ساعات، ساخرة من «عجز الولايات المتحدة عن منع هجوم بحفنة من المسلمين من أصحاب الإرادة الصلبة».

واتهمت القيادة الأمريكية الحركة المتطرفة بإعطاء معلومات خاطئة لوسائل الإعلام. وأكدت في بيان أن «الشباب نشروا بيانات عدة للإعلام، فيها مبالغة بشأن الوضع الأمني على الأرض.

وهذه ممارسة معتادة بالنسبة لهذه المنظمة الإرهابية».

(وكالات)