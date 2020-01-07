دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن عن جهاز Galaxy Chromebook بشاشة 4K AMOLED في فعاليات #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت العملاق الكوري خلال مؤتمر CES للعام 2020 أحدث أجهزة Chromebook الذي ينطلق بعنوان Galaxy Chromebook مع شاشة 4K AMOLED وتصميم مميز باللون الأحمر، مع دعم تخزين قلم S.

إستطاعت شركة سامسونج أن تجذب إليها الأنظار خلال فعاليات مؤتمر CES هذا العام بجهاز Galaxy Chromebook الجديد الذي جاء بتصميم مميز باللون الأحمر، مع شاشة 4K AMOLED بحجم 13.3 إنش، تدعم المستخدمين في مشاهدة محتوى Netflix أو اليوتيوب على الوجه الأمثل، كما تقدم سامسونج نموذج أخر يدعم HDR 400 لنطاق ديناميكي أفضل.

ينطلق جهاز Galaxy Chromebook بتصميم مميز ينافس أجهزة ويندوز في الأسواق، كما يتميز الجهاز بسماكة 9.9مم، مع إطار بسماكة 3.9مم، وهو تصميم يحاكي Galaxy Book S وFlex وأيضاً Ion.

كما يدعم جهاز Galaxy Chromebook مهام Chrome OS، ويضم الجيل العاشر من معالجات إنتل مع Core i5، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 225 جيجا بايت في SSD، كما يدعم الجهاز التخزين الخارجي عبر microSD، ويضم الجهاز منافذ USB-C، مع مدخل 3.5 مم للسماعات.

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أيضاً يضم جهاز Galaxy Chromebook مدخل خاص بقلم S، في الحافة اليمنى للجهاز، كما يدعم الجهاز تدوير الشاشة لوضع الجهاز اللوحي.

أيضأً يضم جهاز Galaxy Chromebook كاميرة webcam بدقة 8 ميجا بيكسل، تأتي في الزاوية العلوية اليسرى من لوحة المفاتيح، والتي تعمل أيضاً ككاميرة خلفية لإلتقاط صور سريعة في العروض التقديمية، أيضاً يضم الجهاز كاميرة أخرى أعلى الشاشة بدقة 1 ميجا بيكسل لدعم زاوية أخرى للتصوير.

ويدعم جهاز Galaxy Chromebook عمر شحن يصل إلى 10 ساعات، وهي مدة أقل من أجهزة Galaxy Book التي تدعم عمر شحن يصل إلى 20 ساعة.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعلن عن جهاز Galaxy Chromebook بشاشة 4K AMOLED في فعاليات #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.