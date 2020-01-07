شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يبحث مع نظيره الهولندى قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، مع نظيره الهولندي مارك روته، قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب القوات الأجنبية وأسبابه وأهمية تنفيذه.

وقال مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، امس الاثنين - إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته"، موضحا أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث الأمنية الخطيرة في المنطقة، والعلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين ضد الإرهاب.

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وأكد رئيس الوزراء العراقي حرص العراق الدائم على تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة، وسعي الحكومة الثابت لإقامة علاقات تعاون إيجابية.

من جانبه .. أبدى رئيس الوزراء الهولندي "رغبة بلاده باستمرار جهود التعاون المشترك ضد الإرهاب وتطوير العلاقات بين البلدين، والدعوة للعمل على تخفيف التوتر وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة والعالم".