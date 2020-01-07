البنتاغون: ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في وقت متأخر الإثنين، أن بلاده لم تتخذ أي قرار بشأن سحب قواتها من العراق.

جاء ذلك في حديثه للصحفيين بعد تداول رسالة منسوبة للجيش الأمريكي تقول إن الأخير أبلغ العراق رسميا ببدء إجراءات سحب قواته من العراق استجابة لتصويت البرلمان الذي يطالب بخروج الولايات المتحدة من البلاد.

وقال إسبر "ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق"، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، الاثنين، بفرض عقوبات على العراق إذا طالبت بغداد برحيل القوات الأمريكية بطريقة غير ودية.

وجاء تهديد ترامب بعد أن صوت البرلمان العراقي، الأحد، على قرار يدعو فيه الحكومة العراقية إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد. وتقول الحكومة العراقية إنها تعد الخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان.يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة على خلفية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، اغتالت واشنطن قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وفي اليوم التالي لحادث الاغتيال، هدّد ترامب بقصف 52 "هدفا هاما" لإيران (عدد الرهائن الأمريكيين الـ52 الذين أخذتهم إيران قبل عدة سنوات) حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة.

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