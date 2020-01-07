واشنطن تحذر رعاياها في السعودية وإسرائيل من "هجمات صاروخية" محتملة

الرياض- القدس/ الخليج 365

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، رعاياها في كل من السعودية وإسرائيل من احتمال تعرض أهداف في البلدين لـ"هجمات صاروخية".

يأتي ذلك تحسبًا لتنفيذ طهران وعيدها بالانتقام لمقتل قاسم سليماني، قائد "فليق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية أمريكية بالعراق، الجمعة الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الإثنين، أن السفارة الأمريكية في الرياض أصدرت تنبيهًا أمنيًا حذرت فيه من "خطر متزايد لإمكانية وقوع هجمات بصواريخ وطائرات من دون طيار".

وأضافت السفارة أن السعودية "لديها نظام صافرات الإنذار من الدفاع المدني".

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لكنها استدركت: "قد لا يكون هناك تحذير مسبق من هجوم صاروخي أو طائرة من دون طيار".

كما حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل (أوثق حليف لواشنطن في المنطقة) رعاياها من إمكانية تعرض أهداف في إسرائيل لهجمات صاروخية.

ودعت السفارة، في بيان، الأمريكيين إلى التعامل بجدية مع صافرات الإنذار عند إطلاقها، واتباع تعليمات السلطات المحلية، والبحث عن مأوى عند حدوث هجوم.

وأضافت أنها أعطت تعليمات لموظفيها وعائلاتهم بعدم السفر إلى المناطق التي قد تتعرض لهجمات صاروخية.

وردًا على مقتل سليماني، تعهد إسماعيل قآني، القائد الجديد لـ"فيلق القدس"، الإثنين، بأن طهران ستنتقم من الولايات المتحدة، وستتخذ خطوات لطردها من المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.