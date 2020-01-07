مصر .. قداسات عيد الميلاد وسط تشديدات أمنية

القاهرة/ الخليج 365

شهدت مصر، مساء الإثنين، قدّاسات كنسية لعدد من الطوائف المسيحية، احتفاءً بـ"عيد الميلاد" وسط تشديدات أمنية.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، قداس عيد الميلاد، بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية (شرقي القاهرة)، بحضور عدد من الوزراء المصريين والمسؤولين الأمنيين والعسكريين والبرلمانيين.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقلته التلفزيون المصري، القداس الرئيسي، وهنأ المشاركين وبابا الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الميلاد.

وتكرر الاحتفاء بالقداس في مئات من المقار الكنيسة بمختلف أنحاء البلاد، وسط تشديدات أمنية بمحيط الكنائس.

وللمرة السادسة يحضر السيسي، قداس عيد الميلاد، منذ وصوله السلطة في 2014، وكانت المرة الأولى في عام 2015، وفق رصد الخليج 365.

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ومساء الأحد، احتفت الكنيسة الأنجيلية، بمقرها شرقي القاهرة، بعيد الميلاد حيث ترأس الاحتفال، القس أندريه زكي رئيس الطائفة في مصر، وفق إعلام محلي.

وعادةً ما يحتفل الغرب وطوائف مسيحية، بينها الكاثوليكية بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، فيما تحتفل به ليلة 7 يناير/كانون الثاني، طوائف أخرى بينها الأرثوذكسية (القبطية)، وهي أكبر طائفة بمصر، والتي لها تواجد في 60 دولة بالعالم.

ومنذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2017، تشدد السلطات المصرية من إجراءات التأمين بمحيط الكنائس مع بدء احتفالات عيد الميلاد، تحسبًا لوقوع عمليات إرهابية.

ويقدر عدد المسيحيين في مصر بنحو 15 مليون نسمة، وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 104 ملايين نسمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.