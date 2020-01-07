“الحربي” لم نستلم مكافأة المركز الأول لدوري الدرجة الأولى

الخليج - حسن القبيسي

وجه نائب رئيس نادي أبها لكرة القدم نداء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم و رابطة دوري المحترفين عبر وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر” يبن لهم فيها أنه حتى الان لم تصل نادي أبها مكافأة المركز الاول لكاس دوري الامير محمد بن سلمان للدرجة الاولى للموسم الماضي .. والبالغة خمسة ملايين ريال .

وأكد أن النادي خاطب الجميع .. وطالب بعدم نسيان النادي من المكافأة حيث أنه في حاجه لها .