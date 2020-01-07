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الخليج - حسن القبيسي
وجه نائب رئيس نادي أبها لكرة القدم نداء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم و رابطة دوري المحترفين عبر وسيلة التواصل الاجتماعي “تويتر” يبن لهم فيها أنه حتى الان لم تصل نادي أبها مكافأة المركز الاول لكاس دوري الامير محمد بن سلمان للدرجة الاولى للموسم الماضي .. والبالغة خمسة ملايين ريال .
وأكد أن النادي خاطب الجميع .. وطالب بعدم نسيان النادي من المكافأة حيث أنه في حاجه لها .
كانت هذه تفاصيل خبر “الحربي” لم نستلم مكافأة المركز الأول لدوري الدرجة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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