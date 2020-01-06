شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: الشعب القطرى يموت على أرصفة انتظار مستشفيات تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه فى الوقت الذى يقوم فيه أمير قطر تميم بن حمد فى استغلال ثروات قطر في قتل الأبرياء حول العالم، يترك مواطنيه يموتون على أرصفة المستشفيات والأطباء يصابون بالعدوى البكتيرية والفيروسية بسبب تكديس المرضى فى أقسام الطوارئ دون إيجاد حل لمشاكلهم، حيث اشتكى المواطنين القطريين من عدم وجود حل جذرى لمشكلة تكدس المراجعين فى قسم طوارئ فى مستشفى الوكرة، فى الوقت الذى يهتم فيه تنظيم الحمدين بدعم التنظيمات الإرهابية بأموال طائلة لتنفيذ مخططه ضد المنطقة العربية.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن المواطنين القطريين أكدوا أن قسم طوارئ فى مستشفى الوكرة تعمه الفوضى بسبب الانتظار الذى يمتد إلى ساعات أمام غرفة طبيب الطوارئ، دون مراعاة لحالات كبار السن وذوى الإعاقة على وجه التحديد؛ ما يزيد من احتمالات انتقال العدوى لهم فى ظل موسم انتشار الإنفلونزا.

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وتابع موقع قطريليكس: قال مواطن قطرى من داخل مستشفى الوكرة -رفض ذكر اسمه- إن الظاهرة تتطلب تكاتف الجهود للوصول إلى حلول جذرية باعتبارها من الظواهر التى تراوح مكانها منذ سنوات، دون الخروج بحلول تقضى إلى حد ما على ظاهرتي التكدس وساعات الانتظار الطويل، مشيرا إلى أن إهمال الحكومة القطرية فى زيادة عدد المنشآت الصحية التى تخدم سكان مدينة الوكرة، من أبرز الأسباب التى أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، لافتاً أن "الوكير" ثانى أكبر مدينة بعد مدينة الدوحة أيّ أنها تشهد كثافة سكانية عالية.

المواطن القطرى أشار إلى أن وزارة الصحة العامة فى قطر، والقائمين على منظومة العمل الصحي في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، يهملون إجراء زيارات تفتيشية، لاكتشاف مواطن الخلل فى تقديم الخدمة الطبية فى أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والعمل على وضع الحلول.