شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة السارق التركى بعد تصدر هاشتاج محاكمة لص آثار الحرمين الترند فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك هاشتاج "محاكمة لص آثار الحرمين" قائمة الأكثر تداولا على تويتر فى المملكة العربية السعودية، وذلك عقب إحالة النيابة العامة بمكة المكرمة بالمحكمة الجزئية لص يحمل الجنسية التركية إلى المحكمة الجزئية بعد محاولته الفاشلة لسرقة معرض عمارة الحرمين الشرفيين فى نوفمبر من العام الماضى، حيث قامت الكاميرات برصده خلال السرقة، وتم القبض عليه.



محاكمة لص أثار الحرمين

وذكرت جريدة سبق السعودية، أن النيابة العامة بمكة المكرمة اليوم، إلى أحالت اليوم إلى المحكمة الجزئية، وافد تركى حاول سرقة بعض الآثار فى معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وترجع تفاصيل الواقعة عقب القاء الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، القبض على وافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين، فى شهر نوفمبر العام الماضى 2019، حيث تسلل إلى محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، حيث تم رصده عبر كاميرات المراقبة، قبل أن يفر هارباً من الموقع.

وطالب مغردو تويتر توقيع أقصى عقوبة على الوافد التركى من خلال الهاشتاج، وقال عبد الله الشمرانى:" كفوو ..فتاريخهم مزيف وحاضرهم مخزي ..اجعلوه عبره لـ تركيا"، وغرد وقاص:" عبر التاريخ الماضي اعتاد العثمانيين نهب خيرات و مقدسات و أثآر جزيرة العرب سابقًا أمّا حاليًا في عهد الدولة السعودية فقد تغير الوضع حيالَ كل من يُحاول المساس بأي ممتلكات ...و الحزم و العزم و القانون والقضاء ستكون مصير كل معتدي ".

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وكتبت سارة حسين :" السرقة اصبحت جزء من جينات الاتراك حتى الاحفاد اصبحوا يسرقون الآثار الاسلامية ويشكل معرض عمارة الحرمين قيمة تاريخية وعظيمة ويخص مليار مسلم لكن احفاد العثمانيين الطغاة يريدون سرقته بأي شكل من الاشكال".