شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل وفد قمة "أقدر" العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفد قمة " أقدر" العالمية، واطلع خلال اللقاء الذى جرى فى قصر البحر، من الوفد على الرؤى والأفكار المستقبلية لتطوير برامج وأعمال القمة من خلال دوراتها السنوية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع مجال الخيارات التنموية أمام المجتمعات والأفراد وتسليط الضوء على المشاكل التي تعيق تمكين هذه المجتمعات وسبل التعامل معها.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - إن دولة الإمارات قامت منذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على أسس متينة من المصداقية والثقة والاحترام المتبادل والتعاون مع شعوب العالم ودولها حتى وصلت مستويات رفيعة من التقدم والسمعة الطيبة .. ويجب المحافظة على ما حققته بلادنا فأنتم سفراؤها فى تجسيد هذه الصورة من خلال ترسيخ القيم والثقافة الإماراتية الأصيلة التي يتحلى بها شعب الإمارات ومجتمعها بجانب إسهاماتكم وحضوركم الإيجابي الفاعل في الفعاليات والمحافل الدولية.

وحث على ضرورة أن ينقل أبناء الإمارات للعالم الوجه الحضارى للدولة، ومبادئها القائمة على المحبة والتسامح والسلام وإعلاء قيمة الإنسان وحفظ حقوقه وكرامته الإنسانية.

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من جانبه عبر وفد قمة أقدر العالمية عن شكره للدعم الكبير الذى تحظى به القمة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذي له عظيم الأثر في إنجاح أعمالها وتحقيقها أهدافها.

حضر مجلس قصر البحر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذى، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

يذكر أن قمة " أقدر " العالمية السنوية تهدف إلى بناء استراتيجيات فاعلة لرفع مستوى الوعي حول التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات على حد سواء إضافة إلى توحيد المفاهيم التربوية والأخلاقية والوقائية بين المؤسسات وفتح آفاق التعاون ما بين الخبراء والمؤسسات ودعم الموارد البشرية في مختلف المؤسسات من خلال المعرفة المستدامة عبر برامج التربية المستمرة بجانب تحقيق أهداف برنامج خليفة للتمكين "أقدر".