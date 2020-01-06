شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعقد اجتماعها الخامس فى العاصمة أبوظبى، ورحب بأعضاء اللجنة - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر - وتبادل معهم الأحاديث حول دور اللجنة في تفعيل بنود الوثيقة ومتابعة تنفيذها على المستويات الإقليمية والدولية بهدف ترسيخ ونشر قيم التسامح والتعايش والتآخي والسلام بين جميع شعوب العالم والتي أكدت عليها "وثيقة الأخوة".





كما اطلع من أعضاء اللجنة العليا للأخوة الانسانية على رؤيتهم بعيدة المدى لعمل اللجنة والتقدم الذي أحرزوه خلال الفترة الماضية على طريق تنفيذ مبادئ وتطلعات "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك".

وقال إن دولة الإمارات تواصل نهجها الأصيل في دعم الجهود والمبادرات كافة الرامية إلى أن يسود بين شعوب المنطقة والعالم التسامح والتعايش والتآخي والاحترام المتبادل إيمانا منها بأهمية هذه القيم في ترسيخ مرتكزات الأمن والتنمية والسلام العالمي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعمه المستمر لوثيقة الأخوة الإنسانية، وحرصه على أن تتحول مبادئ الوثيقة إلى واقع تعيشه شعوب العالم مهما اختلفت أديانهم حيث أن تلك المبادئ التي تعبر عن صحيح الدين تعتبر أيضا من الثوابت الراسخة في سياسة دولة الإمارات منذ إنشائها والقائمة على إعلاء شأن الإنسان مهما كان دينه وعرقه ولغته والحرص على الانفتاح على الحضارات والثقافات كافة من خلال ترسيخ منظومة من القيم التي تنطلق من التعايش والتسامح وقبول الآخر.

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من جانبه ثمن الوفد المبادرات الإنسانية النوعية التي يطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربين عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والدعم الذي يبديه من أجل أن تترسخ لدى الأجيال الحالية والقادمة قيم التسامح والتعاون والاحترام المتبادل والتعايش والأخوة الإنسانية والتى تعد منطلقا أساسا لتحقيق السلام والاستقرار والأمان للشعوب.

وقال الكاردينال ميجيل أنخيل أيوسو جويكسوت، رئيس اللجنة العليا : إنه لشرف كبير لنا أن نلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد .. وشكرنا وتقديرنا لما يوفره من دعم وإمكانات للجنة العليا لإنجاز الأهداف التي جاءت من أجلها والمتمثلة في تحقيق الأخوة الإنسانية ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين البشر.





وأشار إلى أن استضافة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال العام الماضي شكل مصدر إلهام ونموذجا للمساعي الجادة والعملية لتحقيق الأخوة الإنسانية ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين البشر ويتوجب علينا جميعا أن نحذو حذوه .. وليس بغريب على عاصمة التسامح أبوظبي أن تحتضن على أرضها بيت العائلة الإبراهيمية الذي سيكون منارة للسلام والأخوة والعيش المشترك لكل الناس من حول العالم.

حضر مجلس قصر البحر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة العين، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبى، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبى،والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

يذكر أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقعا، في أبوظبي خلال شهر فبراير عام 2019 - "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب بجانب التصدي للتطرف وسلبياته بحضور أكثر من 400 من قيادات وممثلي الأديان وشخصيات ثقافية وفكرية من مختلف دول العالم.

وتضم اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية عددا من الأعضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية وبلغاريا وهم .. الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو غويكسوت رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالكرسي الرسولي والقاضي محمد محمود عبدالسلام المستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والحاخام م. بروس لوستيج كبير الحاخامات في المجمع العبري بواشنطن والمونسنيور يؤانس لحظي جيد السكرتير الشخصي لقداسة البابا والأستاذ الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدكتور سلطان فيصل الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين وإيرينا بوكوفا المديرة العامة السابقة لمنظمة اليونسكو وياسر حارب الكاتب الإماراتي ومقدم البرامج التلفزيونية.