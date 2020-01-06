شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى يعرب عن أمله فى التوصل لاتفاق حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الرى والموارد المائية السودانى، ياسر عباس، عن أمله فى توصل السودان ومصر وإثيوبيا، إلى اتفاق بخصوص سد النهضة الإثيوبي، خلال الاجتماع المقرر في أديس أبابا يومى، الأربعاء، والخميس المقبلين، وأوضح عباس، في تصريح اليوم الاثنين - أن هذا الاجتماع هو الرابع والأخير، قبل أن تستضيف واشنطن اجتماع التقييم في 13 يناير الحالى.

ويتوجه وزير الري السودانى، غدا إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماع سد النهضة، بين الدول الثلاث، بحضور ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولى كمراقبين.

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