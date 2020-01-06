شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة يطالب دول العالم بعدم التدخل فى الشأن الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الاثنين الدول الخارجية إلى وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي، قائلا إن دولا كثيرة للغاية تتدخل في شؤون ذلك البلد.
وقال سلامة للصحفيين في الأمم المتحدة "ابقوا بعيدا عن ليبيا"، مضيفا، إنه لا يوجد وجود قرار لإنهاء الصراع فى ليبيا، مشدداً على أنه لن ينتظر مؤتمر برلين حتى يبدأ عمله، وأضاف "سلامة"، فى كلمة له خلال مؤتمر صحفى نيويورك، على خلفية مشاركته فى جلسة لمجلس الأمن الدولى، أن هذه هى الإفادة رقم 15 لى أمام مجلس الأمن الدولى بشأن الصراع فى ليبيا، وتابع:"التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع فى ليبيا".
وشدد المبعوث الأممى لليبيا، على أن المنظومة الدولية منقسمة بشان الأوضاع فى ليبيا، لافتاً إلى أن مجلس الأمن انعقد 14 مرة قبل ذلك ولم يصدر عن هذه الاجتماعات أى قرار يوقف ما يحدث فى ليبيا.
وتابع:"سلامة":"الليبيون يسألون أين هو المجتمع الدولى الذى قال أنه سيحمى المدنيين ، المدنيين مستهدفون الآن والبنية التحتية كذلك والمواطنين،140 ألف سجلوا أنهم رحلوا عن منازلهم بالإضافة 340 ألف آخرين لم يسجلوا ، ماذا سوف أقول لهم ..ما يهمنى هو وقف إطلاق النار".
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