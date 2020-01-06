شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليبيا: لايوجد قرار دولى لإنهاء الصراع فى الأراضى اللبيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأممى لليبيا، غسان سلامة، إنه لا يوجد وجود قرار لإنهاء الصراع فى ليبيا، مشدداً على أنه لن ينتظر مؤتمر برلين حتى يبدأ عمله، وأضاف "سلامة"، فى كلمة له خلال مؤتمر صحفى نيويورك، على خلفية مشاركته فى جلسة لمجلس الأمن الدولى، أن هذه هى الإفادة رقم 15 لى أمام مجلس الأمن الدولى بشأن الصراع فى ليبيا، وتابع:"التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع فى ليبيا".

وشدد المبعوث الأممى لليبيا، على أن المنظومة الدولية منقسمة بشان الأوضاع فى ليبيا، لافتاً إلى أن مجلس الأمن انعقد 14 مرة قبل ذلك ولم يصدر عن هذه الاجتماعات أى قرار يوقف ما يحدث فى ليبيا.

وتابع:"سلامة":"الليبيون يسألون أين هو المجتمع الدولى الذى قال أنه سيحمى المدنيين ، المدنيين مستهدفون الآن والبنية التحتية كذلك والمواطنين،140 ألف سجلوا أنهم رحلوا عن منازلهم بالإضافة 340 ألف آخرين لم يسجلوا ، ماذا سوف أقول لهم ..ما يهمنى هو وقف إطلاق النار".

وأكد غسان سلامة، أن ليبيا دولة غنية وتستطيع تقدم إسهامات كبيرة للمجتمع الدولى، ولكن ما يحدث بها يمكن أن ينعكس بالسلب على الدول المجاورة كون الوضع بليبيا هش.

وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوى بالقوات المسلحة الليبية، قد قال إن تركيا تبعد آلالاف الكيلو مترات عن ليبيا، ومسألة دخولها عسكريا فى ليبيا صعب، لأنها لا تملك الأسلحة التى تملكها الدول الكبرى، التى تمكنها من الدخول فى حرب وغزو ليبيا عسكريا، وأضاف المحجوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع عى قناة "صدى البلد"، أن تركيا أرسلت مرتزقة وقامت بدعمهم، موضحا أنه إذا تم دعم الجيش الليبي جويا، سيكون قادرا على مجابهة ومواجهة تركيا، ولن تكون قوات أردوغان قادرة على الصمود أمام الجيش الليبي يوما واحدا.

وتابع المحجوب، أن الجنود الليبين موجودين على الأرض وقادرين على الصمود وحسم المعركة مع تركيا، مثمنا دور الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي لأن موقفه كان حاسما ولم يميل، لأنه يدرك أن ما يحدث من تركيا تهديد للقومية العربية وليس مجرد ليبيا.

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