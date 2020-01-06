شكرا لقرائتكم خبر عن كرسى الأمل.. شاب أردنى يروى حكايته مع كرة السلة للكراسى المتحركة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تمنعه وظيفته أو حالته الصحية من ممارسة رياضته المفضلة من على كرسيه المتحرك، الذى أصبح بالنسبة له "كرسى الأمل"، هذه هى قصة أسامة أبو خاطر لاعب المنتخب الأردنى لكرة السلة للكراسى المتحركة، التى يروى تفاصيلها بنفسه فى فيديو تسجيلى ضمن سلسلة "حكايتهم"، التى تبثها شبكة "سكاى نيوز".



أسامة أبو خاطر لاعب كرة السلة بالمنتخب الأردنى

وقال اللاعب الأردنى، فى بداية حديثه:"أنا أسامة منير عبد الفتاح أبو خاطر لاعب كرة سلة على الكراسى المتحركة فى المنتخب الوطنى الأردنى.. فى البداية الواحد يعنى بعد الفضل من رب العالمين.. الحمد لله على اللى احنا فيه يعنى دعم الأهل بداية من والدى ووالدتى وإخوانى وأخواتى وبعدين دلوقتى زوجتى وابنى الصغير، فدعمهم ليا فى هذه الرياضة هو اللى شجعنى للاستمرار فيها".

وأضاف أسامة أبو خاطر: "هما نفسهم بيقولولى لا تتوقف خليك ألعب رياضة وهذا شىء أنت بتحبه وشئ خلاص أصبح فى دمك.. فما بقدر أترك هذه الرياضة.. والحمد لله فى كثير من الناس وأصدقاء لى بيدعمونى فى هذه الرياضة وحتى فى شغلى بيجبوا يجوا يشاركونى وبيحبوا يجوا يتفرجوا عليا واحنا بنلعب وبيشجعونا دائمًا".

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وتابع لاعب كرة السلة على الكراسى المتحركة: "الحمد لله بشكل عام نظرة المجتمع تغيرت عن الثقافات القديمة، وأصبح فى نظرة دعم إيجابية لأنه شىء جميل إنك تخدم وطنك، لأن احنا نعتبر جنود من جنود الوطن فى هذه الرياضة.. والحمد لله احنا قاعدين نؤدى واجبنا تجاه وطننا"، مضيفًا "بالنسبة لهذه الرياضة.. هما عبارة عن ساعتين تمرين بتنسى كل الهموم اللى أنت عايشها فى حياتك كلها.. فبتحس إنه أنت قاعد بتعمل شىء وبتنجز شىء لنفسك خاصة بالوضع الصحى اللى احنا فيه وهموم الحياة".



أسامة أبو خاطر يروى حكايته مع كرة السلة على الكراسى المتحركة



تمرينات منتخب الأردن لكرة السلة على الكراسى المتحركة

واستطرد: "لكن فى النهاية الحمد لله الرياضة خلت الإنسان يتغلب على هذه الأشياء وأصبح عندنا نظرة تفاؤل للحياة.. وجعلتنا نتعرف على ناس آخرين خلال المشاركات فى البطولات العربية والدولية.. وتعرفنا على جميع اللاعبين فى الوطن العربى والثقافات الأخرى.. والحمد لله كانت شغلة حلوة"، وأضاف "هذه اللعبة هى لعبة جماعية وجميع اللاعبين الموجودين فيها ما شاء الله ممتازين.. لاعبين أردنيين وكان فى انسجام بيننا من البداية.. والحمد لله مستمرين فيها وإن شاء الله نظل مستمرين".



لاعب كرة السلة على الكراسى المتحركة