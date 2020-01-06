إسرائيل تصادق على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أفادت به منظمة حقوقية غير حكومية، الإثنين.

وقالت منظمة "السلام الآن" (غير حكومية) في بيان، إن "اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الإسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها الأحد والاثنين".

وأعربت "السلام الآن" عن غضبها من الخطة، وقالت إنه "بناء غير ضروري".

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وقالت المنظمة إن 89 بالمئة من الوحدات التي تمت المصادقة عليها، موجودة في مستوطنات قد تضطر إسرائيل لإخلائها، بموجب اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين (الحدود المقترحة من مبادرة جنيف).

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.