عبد المهدي وأمير قطر يبحثان "مخاطر الحرب" على أمن المنطقة

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي مع أمير قطر تميم بن حمد، الإثنين، التصعيد في المنطقة و"مخاطر الحرب" على أمنها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد المهدي من حمد، على خلفية التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وفق بيان لبغداد، اطلعت عليه الخليج 365.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا "التصعيد في المنطقة ومخاطر الحرب على أمنها واستقرارها، وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال".

وتابع البيان أن أمير قطر "أعرب خلال الاتصال عن تعازيه للعراق وشعبه باستشهاد عدد من أبنائه المقاتلين".

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من جانبه، أوضح عبد المهدي "موقف الحكومة والبرلمان العراقي من تواجد القوات الأجنبية وقرار انسحابها من العراق، وجهود الحكومة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسيادتها الوطنية وسياستها الثابتة في علاقاتها الخارجية المتوازنة".

وفي وقت سابق الإثنين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على العراق إذا طالبت برحيل قواته بطريقة غير ودية.

وجاء تهديد ترامب بعد أن صوت البرلمان العراقي، الأحد، على قرار يدعو فيه حكومة بغداد إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد. وتقول الحكومة العراقية إنها تعد الخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.يأتي ذلك على خلفية قتل واشنطن، لقائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وبات اغتيال سليماني، "حديث العالم" بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل سريع للشرق الأوسط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.