أكار وقائد القوات البرية القطري يبحثان قضايا الدفاع والأمن

أنقرة/ الخليج 365 أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، مباحثات مع قائد القوات البرية القطرية اللواء الركن سعيد حصين الخيارين، في العاصمة أنقرة. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن أكار والخيارين، بحثا خلال لقائهما قضايا دفاعية وأمنية ثنائية وإقليمية. وأضاف البيان، أن اللقاء حضره قائد القوات البرية التركية الفريق أول أوميت دوندار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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