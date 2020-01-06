العراق يبلغ سفير واشنطن ضرورة انسحاب القوات الأجنبية



بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر اليوم الاثنين بضرورة انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي في مكتبه ببغداد السفير ماثيو، وفق بيان للحكومة العراقية اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان إنه جرى "استعراض تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية".

ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده على "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب (البرلمان) العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة".

وأشار عبد المهدي إلى "خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الإنزلاق لحرب مفتوحة".

وأضاف أن "السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور".

ونوه عبد المهدي إلى "حرص العراق على أن تكون علاقاته مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، الاثنين، بفرض عقوبات على بغداد إذا طالبت برحيل القوات الأمريكية بطريقة غير ودية.

وجاء تهديد ترامب بعد أن صوت البرلمان العراقي، الأحد، على قرار يدعو فيه الحكومة العراقية إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد.

وتقول الحكومة العراقية إنها تعد الخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان.

وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتأتي هذه التطورات على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة، في هجوم قالت واشنطن إنه يأتي "في إطار الدفاع عن النفس"، فيما توعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.

ويشكل هذا التطور تصعياً كبيراً بين الولايات المتحدة وإيران، وهما حليفان وثيقان لبغداد، وسط مخاوف واسعة في العراق من تحول البلد إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران.

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