المجر: لن نسحب قواتنا من العراق

بودابست/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع المجرية، الإثنين، أنها لن تسحب قواتها من العراق.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، حول تعليق حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهامه التدريبية في العراق على خليفة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعاصمة بغداد.

وأوضح البيان، أن قرار تعليق حلف "الناتو" لمهماته التدريبية، لا يؤثر على عمل القوات المجرية في العراق، مؤكدا أنها ستواصل أداء مهامها.

وأشار إلى أن المجر تدعم إرساء الأمن في العراق في إطار أعمال حلف "الناتو" وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد البيان، أن المسؤولين المجريين يواصلون متابعة الأوضاع في العراق، ويضعون بعين الاعتبار أمن الجنود المجريين قبل كل شيء.

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ولدى المجر 200 عسكري يؤدون مهمات في العراق بالوقت الراهن.

والسبت، أعلن وكيل المتحدث باسم حلف "الناتو"، ديلان وايت، في تصريح للأناضول، تعليق الحلف مهامه التدريبية في العراق، على خلفية مقتل سليماني.

ولفت وايت، إلى أن بعثة الحلف التدريبية في العراق لديها بضع مئات من العناصر. مضيفا أنها تعزز الوحدات الأمنية في البلاد بناء على طلب الحكومة العراقية.



وقُتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 آخرون، فجر الجمعة، بقصف جوي أمريكي في بغداد، ما أثار غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.

وردا على ذلك، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية، الأحد، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية الى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لـ"انتهاكها سيادة العراق".



وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق ضمن التحالف الدولي بحجة محاربة تنظيم "داعش".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.