مراسلون/ الخليج 365

قالت سفارة تل أبيب لدى القاهرة، الإثنين، إن أكثر من 700 ألف إسرائيلي زاروا مصر خلال 2019.

وأوضحت السفارة في حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن "مصر ضمن الوجهات المفضلة للإسرائيليين وبالأخص زيارة سيناء (شمال شرقي مصر)".

وأشارت إلى أنه "طبقًا لإحصائيات الجهات الرسمية، فإن أكثر من 701 ألفا و967 إسرائيليا زاروا مصر في عام 2019".

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واعتبرت هذا العدد من الزائرين "يدل على الإعجاب والإحساس بالأمن والأمان، وحسن المعاملة".

وفيما لم تحدد السفارة تفاصيل وجهات الزائرين الإسرائليين إلى مصر، تشير تقارير إلى أن مناطق سيناء تعد القبلة الأبرز للسياحة الإسرائيلية الوافدة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، تخطى عدد سكان إسرائيل، لأول مرة في تاريخها، سقف 9 ملايين نسمة، حسب بيان لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

وعلى خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.

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