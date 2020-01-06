تشاووش أوغلو يصل الجزائر لبحث التعاون والأزمة الليبية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مساء الإثنين، إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين، لبحث التعاون الثنائي وقضايا إقليمية على رأسها الأزمة الليبية.



وكان في استقبال تشاووش أوغلو بمطار الجزائر العاصمة الدولي، نظيره الجزائري صبري بوقادوم والسفيرة التركية الجديدة بالجزائر ماهينور أوزدمير كوكطاش، حسب التلفزيون الجزائري الرسمي.



وأعلنت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق الإثنين، أن الزيارة "تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين بجميع جوانبها وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية".



وفي وقت سابق اليوم، اختتم فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية زيارة إلى الجزائر دامت ساعات على رأس وفد هام، بحث خلالها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تطورات الأزمة في بلاده.

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