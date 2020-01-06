جنود أتراك يطمئنون على صحة طفلة سورية بتل أبيض

أنقرة/ الخليج 365

أجرى جنود أتراك، زيارة لطفلة سورية للاطمئنان على حالتها الصحية، في قرية "الباجية" بتل أبيض، التي جرى تطهيرها من الإرهاب ضمن عملية "نبع السلام".

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الإثنين، أن "الطفلة السورية "نيفي شواح"، تعرضت لوعكة صحية، أجرت على إثرها عملية جراحية ناجحة في مستشفى "أقجة قلعة" الحكومي، بولاية شانلي أورفة، جنوبي تركيا".

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وأضاف البيان، أن جنودا أتراك زاروا "شواح" في بيتها بقرية الباجية بتل أبيض(شمال شرقي سوريا)، للاطمئنان على حالتها الصحية، متمنين لها الشفاء.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاقا مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.