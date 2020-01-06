رسميا.. الجيش الأميركي يبلغ العراق بإجراءات الخروج

صحيفة الخليج الالكترونية

برسالة رسمية موقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق، أبلغ الجيش الأميركي، الاثنين، بغداد باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

في التفاصيل، أفادت الرسالة الأميركية بأنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار.

كما أكدت أنه على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن.

Advertisements

وأضافت الرسالة أنه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ونصت الرسالة الأميركية على إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

بدورها، أفادت مصادر “العربية/الحدث”، بأن الرسالة الأميركية حول إعادة التموضع وصلت إلى البرلمان العراقي.

فيما أعربت مصادر برلمانية عراقية عن مخاوف من فرض عقوبات أميركية على العراق.