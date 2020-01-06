فرق #السوبر_الاسباني في سطور

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الخليج - حسن القبيسي
تستضيف المملكة العربية السعودية ولأول مرة السوبر الاسباني حيث يقام في جدة في الفترة 8-12 يناير ، ويشارك في السوبر الاسباني أربعة فرق وهي برشلونة فالنسيا وريال مدريد واتلتيكو مدريد ، وفيما يلي نلقي الضوء على الفرق المشاركة :
1- برشلونة :
هو احد الاندية الثلاثة التي لم تهبط للدرجة الثانية ، وتأسس عام 1899م على يد الاسباني ذو الأصول السويسرية “خوان غامبر”.
وحقق برشلونة العديد من البطولات حيث حقق لقب الدوري 26 مرة ، وكأس اسبانيا 30مرة ، فيما كسب السوبر الاسباني 13 مرة ، وقارياً حقق 17 لقب وهي دوري أبطال أوروبا 5 مرات ، وكأس الاتحاد الاوروبي للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات ، فيما حقق 5 مرات كأس السوبر الأوروبي ،
وعالمياً حصل على كاس العالم للأندية 3 مرات ، ويعتبر أول فريق في اسبانيا يفوز بالثلاثية الدوري وكاس اسبانيا ، ودوري أوروبا في نفس العام ، وكذلك هو اول فريق اسباني يحقق 6 بطولات من أصل 6 في عام واحد .
ويعتبر “ميسي” أفضل هداف في تاريخ النادي الكتالوني ” حيث سجل حتى الان منذ عام 2004 507 أهداف في 583 مباراة .
ويحتض ملعب الكامب نو مباريات برشلونة وهو يتسع لحوالي 100ألف متفرج ، ويرتدي النادي اللونين الاحمر والأزرق .
ويضم برشلونة نخبة من اللاعبين المميزين وفيما يلي تشيكلية برشلونة :
شتيغن ، نيتو في حراسة المرمي ، وفي الدفاع ” سيميدو ، بيكبة ، توديبو، واغيبه ، لينغليه، ألبا ، أومتيتي ، فيربو” وفي الوسط “راكيتيتش ، بوسكيتس ، ميلو ، دي يونغ ، الينيا” وفي خط الهجوم “سواريز ، ميسي ، ديميبلي ، غريزمان ” تحت قيادة مدربه “فالفيردي”
2- ريال مدريد :
هو أحد الاندية التي لم تهبدط للدرجة الثانية ، وتأسس ريال مدريد عام 1902م ، وهو يعرف في اسبانيا بالنادي الملكي ومقره مدريد ، وحقق الدوري الاسباني 33 مرة ، فيما حقق كاس اسبانيا 10 مرات ، وحقق دوري ابطال اوروبا 13 مرة وهو رقم قياسي حتى الان ، وكاس الاتحاد الاوروبي 2 والسوبر الاوروبي 4 مرات ، فيما حقق كاس العالم للاندية 3 مرات وكاس الانتركونتيتتتال 3مرات .
ويعتبر رونالد هداف الفريق عبر التاريخ حيث سجل 450 في الفترة ما بين ” 2009 -2018″ لعب خلالها 438 مباراة .
ويلعب ريال مدريد مبارياته على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” الذي يتسع لأكقثر من 85 ألف متفرج ، ويرتدي ريال مديد اللون الابيض المخخط بالاسود أو الازرق .
وفيما يلي تشكيلة ريال مدريد :
في حراسة المرمي ” كورتوا ، اريولا” وفي خط الدفاع ” كارفخال ، راموس ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو ، ميندي ” وفي خط الوسط : هازارد ، كروس، فالفيردي ، فاسكيز ، لوكا ، اسينسيو ، ايسكو ، دياز ، بيل ” وفي خط الهجوم ” بنيزما ، دياز ، غويس ، فينيسيوس” . تحت قيادة المدرب “زيدان”.
3 فالنسيا :
تأسس نادي فالنسيا الذي يلقب بالخفافيس في مارس 1919 وهو من أكبر وانجح الفرق الاسبانية حيث حقق الدوري الاسباني 6 مرات ، وكس اسبانيا 8 مرات ، وكاس الاتحاد الاوروبي مره واحدة ، وكاس الاتحاد الاوروبي للاندية ابطال الكؤوس مرة واحدة ، فيما حقق السوبر الاوروبي مرتين ، ويلعب فالنسيا على ملعب الميستايا الذي يتسع لأكثر من 55.000 متفرج .
وفيما يلي تشكيلية فالنسيا ، ففي حراسة المرمي ” دومنيك ، سيلسن ” وفي الدفاع “كوريا ، غايا، كوستا ، باوليستا ، غاراي ، بيتشيني ، دياكابي ” وفي خط الوسط “كوندوبيا ، سولير ، باريخو ، كوكلين ، فاس ” وفي خط الهجوم ” غييس ، غاميرو ، دينيس ، فاليجو ، مورينو ، غوميز ، سوبرينو ” بقيادة المدرب ” مارسيلينو”.
4- اتلتيكو مدريد :
تاسس نادي اتلتيكو مدريد في ابريل 1903م وهو احد اندية العاصمة الاسبانية مدريد ، وحقق الفريق العديد من الالقاب ، حيث حقق لقب الدوري الاسباني 10 مرات ، وكاس اسبانيا 10 مرات ، والسوبر الاسباني مرتين ، وقاريا فاز بكاس الكؤوس الاوروبية مرة واحده ، وحقق 3 مرات ثنائية الدوري الأوروبي ، كاس السوبر الاوروبية ، وكاس الانتركونتينتال مرة واحده ، وهو يرتدي القميص الابيض المخطط بالاحمر وسراويل زرقاء .
ويلعب اتلتيكو مدريد على ملعبه الاساسي ” ميترروبوليتانو ” الذي يتسع لحوالي 67 الف متفرج .
وفيما يلي تشكيلية اتلتيكو مدريد ، فيمثله في حراسه المرمى ” آدان ، أوبلاك ” وفي خط الدفاع ” خيمينيز ، أرياس ، لودي ، فيليبي ، هيرموسو ، تربير ، فرساليكو ، سافيتش” وفي خط الوسط ” بارتي ، كوكي ، نيغيز ، ليمار ، يورنتي ، فيتولو ” وفي خط الهجوم ” كوستا ، شابونييتش موراتا ، كوريا ، فيليكس ” بقيادة مدربه “دييغو سيميوني”
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