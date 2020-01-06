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ضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة جلدية في حائل

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن ضبط وافدة منتحلة صفة طبيبة جلدية بدون ترخيص في أحد المنشآت الصحية الخاصة في حائل، وإحالتها إلى النيابة العامة.

وحثت وزارة الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالإتصال على الرقم937.

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