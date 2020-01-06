التعاون يجدد عقد الحارس كاسيو

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت إدارة نادي التعاون اليوم الاثنين عن إنهائها رسمياً تجديد عقد حارس الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي كاسيو أنجوس لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي التعاون عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
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