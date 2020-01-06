صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إدارة نادي التعاون اليوم الاثنين عن إنهائها رسمياً تجديد عقد حارس الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي كاسيو أنجوس لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي التعاون عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يجدد عقد الحارس كاسيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.