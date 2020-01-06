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هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس لسحق كالياري

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

سجل الهداف البرتغالي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه يوفنتوس لاكتساح ضيفه كالياري 4 /صفر اليوم الاثنين واستعادة صدارة لكرة القدم.

وسجل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ظهوره الأول مع فريقه الجديد ميلان لكنه لم ينجح في قيادته نحو الفوز ليكتفي الفريق بالتعادل السلبي مع ضيفه سامبدوريا ضمن المرحلة الثامنة عشر للدوري الإيطالي.

وفي مباريات أخرى اكتسح اتالانتا ضيفه بارما 5 /صفر وتعادل بولونيا مع فيورنتينا 1 /1.

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ورفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، الذي سيكون بإمكانه استعادة القمة حال فوزه على مضيفه نابولي في وقت لاحق اليوم.

وعلى ملعب اليانز ستاديوم، تقمص رونالدو دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليوفنتوس.

وتقدم رونالدو بهدف في الدقيقة 49 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

ووضع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين بصمته بتسجيله ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 81 وبعد دقيقة واحدة نال رونالدو لقب هاتريك.

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