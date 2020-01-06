دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع JBL تطلق سلسلة سماعات الرأس CLUB بميزة Person-Fi في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة JBL عن سلسلة سماعات CLUB التي تأتي بمواصفات تجمع بين الإصدارات الإحترافية والإصدارات المتوسطة من سماعات الرأس، والتي تنطلق بميزة Person-Fi، مع دعم المساعد الرقمي.

تحاكي سماعات CLUB الجديدة من JBL السماعات الإحترافية المستخدمة من الموسيقيين في الاستديو أثناء التسجيل، حيث تقدم السماعات تجربة مميزة في الإستماع إلى الموسيقى، مع مستوى في الصوتيات أعلى من السماعات المتوفرة للمستخدمين، وأقل من السماعات الإحترافية pro.

كما تأتي سلسلة سماعات CLUB الجديدة بتقنية ANC لإلغاء الضوضاء، مع مساعد رقمي، إلى جانب EQ قابل للضبط والتعديل، مع عمر أطول للبطارية.

وتدعم سماعات CLUB معايير Hi-Res في جودة الصوتيات، مع دعم تردد 40kHz، مما يتيح تعزيز نغمات الملفات الصوتية لتجربة إستماع أفضل للمستخدمين بفضل التردد العالي.

وتأتي سماعة JBL CLUB ONE وهي أعلى نموذج من السلسلة بمحرك الجرافين الذي يدعم تجربة صوتية بأعلى جودة، كما يدعم السماعات بوزن خفيف أيضاً.

أيضاً تأتي تقنية Personi-Fi الجديدة من JBL لتحسين جودة الصوتيات، كما تدعم تقنية Personi-Fi إقتران السماعات بالهواتف الذكية، إلى جانب ضبط الصوتيات عند تشغيل سماعات الرأس.

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كما تؤكد JBL على أن سماعات CLUB ONE تأتي بميزة إلغاء الضوضاء، مع قدرة على إلغاء الضوضاء حتى 50000 مرة في الثانية، ومن المتوقع أن تدعم السماعات إلغاء الصوتيات المحيطة التي تظهر بشكل مفاجيء أو مع تغير الضوضاء المحيطة بالمستخدم.

وتتميز سماعة CLUB 950NC بتقنية ANC بمستوى أقل، إلا أن الشركة تؤكد على أنها لا تختلف بشكل كبير عن آداء سماعة CLUB ONE، إلا أن سماعة CLUB 700BT لا تضم ميزة إلغاء الضوضاء.

أيضاً تشير JBL إلى أن سماعة CLUB 950NC تستمر بعمر شحن حتى 55 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء، حتى مع ميزة ANC، بينما تستمر سماعة CLUB ONE بعمر شحن حتى 23 ساعة.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة CLUB 700BT بسعر 150 دولار، بينما تأتي سماعة CLUB 950NC بسعر 250 دولار، وتتوفر سماعة CLUB ONE بسعر 350 دولار، على أن تتوفر السلسلة للبيع في ربيع هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع JBL تطلق سلسلة سماعات الرأس CLUB بميزة Person-Fi في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.