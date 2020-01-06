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© alqiyady قوالب عناوين متحركة Lower Thirds مجانية للتحميل لبرنامج ادوبي بريمير برو يمثل الثلث السفلي جزء مهم في إنشاء الفيديو والأفلام وحتى في مجالات التلفزيون والإعلام، وهي مهمة بنفس أهمية الرسوم المتحركة لفناني الرسوم والمؤثرات، كما أنها مهمة للجمهور فهي تقدم معلومات أساسية تحدد المشهد وتعرف الأشخاص على الشاشة. اكتشف ايضاً | قوالب موشن جرافيك مجانية للتحميل لبرنامج ادوبي بريمير برو وحتى وقت قريب كان تنسيق الثلث السفلي عملية صعبة، كان على محرري الفيديو فتح برنامج ادوبي افتر افكت والعمل إما مع الروابط الديناميكية أو عرض كل واحدة على حدة او الاستعانة بـ قوالب جاهزة لتوفير بعض الوقت.
© alqiyady قوالب عناوين متحركة Lower Thirds مجانية للتحميل لبرنامج ادوبي بريمير برو الآن أصبحت رسوم الثلث السفلي أسهل مما مضى، حيثُ يمكنك تثبيت هذه الـ قوالب المتحركة المجانية وتخصيصها في برنامج ادوبي بريمير برو، اولاً قم بتحميل المشاريع والتي تعتبر هدية مجانية وترويجية. * كيفية استخدام قوالب الثلث السفلي في الفيديو التالي ستتعرف على كيفية تثبيت وتخصيص قوالب الثلث السفلي المجانية، بعد تثبيت القوالب، ستجد أن كل قالب يحتوي على رسومات متحركة فريدة ومتغيرات قابلة للتهديل داخل لوحة Essential Graphics في برنامج ادوبي بريمير برو.
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© alqiyady قوالب عناوين متحركة Lower Thirds مجانية للتحميل لبرنامج ادوبي بريمير برو وبغض النظر عن نوع الفيديو الذي تعمل عليه، يمكن تخصيص هذه القوالب لتناسب أي مشروع، وظائف ورسوم الثلث السفلي تعمل في أدوبي بريمير برو CC، وكل ما عليك فعله هو تثبيتها في لوحة Essential graphics، ثم ستتمكن من سحبها إلى الخط الزمني الخاص بك وتخصيصها داخل ادوبي بريمير مباشرةً.
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