قوالب عناوين متحركة Lower Thirds مجانية للتحميل لبرنامج ادوبي بريمير برو

قوالب عناوين متحركة Lower Thirds مجانية للتحميل لبرنامج ادوبي بريمير برو

قوالب الرسوم المتحركة الخاصة بالثلث السفلي من الفيديو والتي تعرف بـ Lower Thirds هي احد الامور التي تهم محرري الفيديو لانها تقوم بتسريع عملية المونتاج بالإضافة الى المظهر الاحترافي الذي تضيفه الى الفيديو، لذلك سنشارككم اليوم بعض الـ قوالب الرائعة المجانية منموقع Shutterstock.

يمثل الثلث السفلي جزء مهم في إنشاء الفيديو والأفلام وحتى في مجالات التلفزيون والإعلام، وهي مهمة بنفس أهمية الرسوم المتحركة لفناني الرسوم والمؤثرات، كما أنها مهمة للجمهور فهي تقدم معلومات أساسية تحدد المشهد وتعرف الأشخاص على الشاشة. اكتشف ايضاً | قوالب موشن جرافيك مجانية للتحميل لبرنامج ادوبي بريمير برو وحتى وقت قريب كان تنسيق الثلث السفلي عملية صعبة، كان على محرري الفيديو فتح برنامج ادوبي افتر افكت والعمل إما مع الروابط الديناميكية أو عرض كل واحدة على حدة او الاستعانة بـ قوالب جاهزة لتوفير بعض الوقت.

الآن أصبحت رسوم الثلث السفلي أسهل مما مضى، حيثُ يمكنك تثبيت هذه الـ قوالب المتحركة المجانية وتخصيصها في برنامج ادوبي بريمير برو، اولاً قم بتحميل المشاريع والتي تعتبر هدية مجانية وترويجية. * كيفية استخدام قوالب الثلث السفلي في الفيديو التالي ستتعرف على كيفية تثبيت وتخصيص قوالب الثلث السفلي المجانية، بعد تثبيت القوالب، ستجد أن كل قالب يحتوي على رسومات متحركة فريدة ومتغيرات قابلة للتهديل داخل لوحة Essential Graphics في برنامج ادوبي بريمير برو.

وللذين يرغبون في اختيار خطوط خاصة بهم أو إجراء تغييرات أخرى يوجد ملف مشروع في برنامج ادوبي افتر افكت، تشتمل هذه الحزمة المجانية على مجموعة من أنماط ورسوم متحركة للثلث السفلي، من الأشكال الرسمية والأخبار إلى المعاصرة.

وبغض النظر عن نوع الفيديو الذي تعمل عليه، يمكن تخصيص هذه القوالب لتناسب أي مشروع، وظائف ورسوم الثلث السفلي تعمل في أدوبي بريمير برو CC، وكل ما عليك فعله هو تثبيتها في لوحة Essential graphics، ثم ستتمكن من سحبها إلى الخط الزمني الخاص بك وتخصيصها داخل ادوبي بريمير مباشرةً.

ما رأيك بهذه القوالب لبرنامج ادوبي بريمير برو سي سي؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات اسفل المقال، ولا تنسى تقييم الموضوع في الاسفل لمساعدتنا على تقديم محتوى افضل.

