الإمارات تعتمد تأشيرة سياحية لخمس سنوات مع دخول متعدد









اسماء السيد - دبي: اعتمدت دولة الامارات العربية المتحدة الاثنين نظام التأشيرة السياحية الصالحة لخمس سنوات مع دخول متعدد، وذلك بهدف جذب مزيد من السياح.

واتخذ القرار في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الاماراتي وحاكم دبي الذي أعلن ذلك في تغريدة.

ويشمل نظام التأشيرة الجديد كافة الجنسيات ويهدف الى تعزيز موقع الامارات كوجهة سياحية عالمية من الدرجة الاولى، بحسب بيان للحكومة.

وكتب الشيخ محمد في تغريدة "اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة .. لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام .. لكافة الجنسيات".

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وأضاف "نستقبل (حاليا) اكثر من 21 مليون سائح سنويا وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".

ويسمح نظام التأشيرة في الامارات لمواطني الدول الغربية والاتحاد السوفياتي السابق والعديد من الدول الاسيوية بالحصول على تأشيرة سياحية عند وصولهم الى البلاد.

اما مواطنو الدول الافريقية والعربية باستثناء دول الخليج، وبعض دول اميركا اللاتينية فعليهم ان يقدموا طلب تأشيرة للدخول الى الامارات.

وتكثف الامارات وخصوصا امارة دبي، الاجراءات بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي وهو ثاني اهم اقتصاد عربي بعد اقتصاد السعودية.

وفي هذا السياق أعلنت امارة دبي في 29 ديسمبر موازنة 2020 مع نفقات هي الاعلى في تاريخها بهدف تحفيز الاقتصاد واعداد الامارة لاستقبال المعرض العالمي (اكسبو 2020) المقرر بعد أقل من سنة.